Россия столкнулась с попытками зарубежных стран разрушить её единство извне

В новой Стратегии национальной безопасности РФ, указ об утверждении которой подписал глава государства Владимир Путин, говорится о том, что сегодня укрепление суверенитета и безопасности, а также защита традиционных основ российского общества приобретают жизненно важное значение.

"На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию РФ жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление её суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела РФ", — говорится в документе.

В стратегии также указано, что для защиты национальных интересов от внешних и внутренних угроз, включая недружественные действия иностранных государств, России нужно повысить "эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ с учётом долгосрочных тенденций мирового развития". Как отмечается, зарубежные страны пытаются использовать имеющиеся в РФ социально-экономические проблемы для разрушения её внутреннего единства, радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола общества. В документе указано, что всё более активно применяются непрямые методы, направленные на провоцирование долговременной нестабильности внутри России.