Явлинский заявил, что впервые не пойдёт на выборы в Госдуму от "Яблока"

При этом он будет принимать активное участие в избирательной кампании. Ранее политик всегда возглавлял общефедеральный список партии на выборах в нижнюю палату парламента.

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от политической организации. Об этом сообщает официальный телеграм-канал съезда партии.

"Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании", — отмечается в релизе.

Ранее Явлинский всегда возглавлял общефедеральный список партии на выборах в нижнюю палату парламента. В этом году Федеральный политический комитет предложил "Яблоку" построить этот перечень так, чтобы в него входил только председатель партии Николай Рыбаков. Съезд проходит в закрытом режиме.