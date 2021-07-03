Явлинский заявил, что впервые не пойдёт на выборы в Госдуму от "Яблока"
Григорий Явлинский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
При этом он будет принимать активное участие в избирательной кампании. Ранее политик всегда возглавлял общефедеральный список партии на выборах в нижнюю палату парламента.
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму от политической организации. Об этом сообщает официальный телеграм-канал съезда партии.
"Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании", — отмечается в релизе.
Ранее Явлинский всегда возглавлял общефедеральный список партии на выборах в нижнюю палату парламента. В этом году Федеральный политический комитет предложил "Яблоку" построить этот перечень так, чтобы в него входил только председатель партии Николай Рыбаков. Съезд проходит в закрытом режиме.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.