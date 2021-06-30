В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу, пока зрители в ужасе снимали всё на камеру

К счастью, девушка отделалась неприятной ссадиной и животное наказывать не стали. По словам представителей цирка, оно не виновато в том, что испугалось реквизита.