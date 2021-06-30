НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу, пока зрители в ужасе снимали всё на камеру

К счастью, девушка отделалась неприятной ссадиной и животное наказывать не стали. По словам представителей цирка, оно не виновато в том, что испугалось реквизита.

30 июня, 09:55

Фото © ВКонтакте / Barnaul 22

Сомнительные ощущения получили на днях жители Барнаула, посетив цирк. В город приехало шоу из Сочи, немалую часть которого занимали животные. Во время одного из представлений олень чего-то испугался и накинулся на дрессировщицу, пытаясь её забодать. Девушка умело скрутила драчуна, к тому же к ней на помощь прибежали работники цирка.

Видео © ВКонтакте / Barnaul 22

Инцидент обошёлся без серьёзных травм — дрессировщица отделалась лишь ссадиной. Наказывать оленя никто не стал, пожалев испуганное животное. По словам представителей цирка, причиной атаки стал неправильно установленный реквизит. "За что ругать? Он же не виноват, что так произошло. Просто потом к нему подходят чаще, гладят, репетируют с ним, чтобы он больше не пугался", — сообщили ИА "Банкфакс" в цирке.

Видео © ВКонтакте / Barnaul 22

Момент нападения попал на камеру одного из зрителей, который поделился записью с местным пабликом Barnaul 22 во "ВКонтакте". Там же пользователи Сети смогли посмотреть и номер с леопардом, который цепляется когтями за обруч и летает на нём под куполом. Эти ролики возмутили их и снова подняли вопрос о том, что животных в цирках стоит запретить.

Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

Появилось замедленное видео, как в Химках молния ударила в коттедж, который моментально загорелся

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пёс со всех лап бросился за скорой, увозящей хозяйку, и от этого видео сердце разрывается на части

27 июня, 06:00

Львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском

22 мая, 15:12

Кожа пациентки покрылась сыпью, а дёсны сменили цвет, прежде чем она умерла из-за вакцины от CoViD

сегодня в 08:22

Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России

сегодня в 11:08

СК начал проверку по обращению жителя Омска к Путину о лишении звания ветерана труда

сегодня в 11:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1