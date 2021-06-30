В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу, пока зрители в ужасе снимали всё на камеру
К счастью, девушка отделалась неприятной ссадиной и животное наказывать не стали. По словам представителей цирка, оно не виновато в том, что испугалось реквизита.
Фото © ВКонтакте / Barnaul 22
Сомнительные ощущения получили на днях жители Барнаула, посетив цирк. В город приехало шоу из Сочи, немалую часть которого занимали животные. Во время одного из представлений олень чего-то испугался и накинулся на дрессировщицу, пытаясь её забодать. Девушка умело скрутила драчуна, к тому же к ней на помощь прибежали работники цирка.
Инцидент обошёлся без серьёзных травм — дрессировщица отделалась лишь ссадиной. Наказывать оленя никто не стал, пожалев испуганное животное. По словам представителей цирка, причиной атаки стал неправильно установленный реквизит. "За что ругать? Он же не виноват, что так произошло. Просто потом к нему подходят чаще, гладят, репетируют с ним, чтобы он больше не пугался", — сообщили ИА "Банкфакс" в цирке.
Момент нападения попал на камеру одного из зрителей, который поделился записью с местным пабликом Barnaul 22 во "ВКонтакте". Там же пользователи Сети смогли посмотреть и номер с леопардом, который цепляется когтями за обруч и летает на нём под куполом. Эти ролики возмутили их и снова подняли вопрос о том, что животных в цирках стоит запретить.
Комментариев: 0