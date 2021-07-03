На Украине пригрозили открыть огонь по российским кораблям в Керченском проливе

Украина может "открыть огонь на поражение" по российским кораблям, которые угрожают проходу судов под флагом Незалежной через Керченский пролив. Как сообщает Defense Express, огонь может вестись как с моря, так и с воздуха.

По данным издания, для обстрелов противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок" и скоростных транспортно-десантных катеров проекта 02510 "БК-16" Украина будет использовать речные бронекатеры проекта 58150 "Гюрза". Вместе с тем "в запасе" у военных из Незалежной также есть беспилотники Bayraktar TB2 и вертолёты Ми-14.

Ми-14, как напомнили в украинском агентстве, в апреле этого года уже были задействованы в учениях по поражению надводных целей, а немного позже была отработана атака на десантные корабли потенциального противника.