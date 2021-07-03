На Украине пригрозили открыть огонь по российским кораблям в Керченском проливе
Для обстрелов представители Незалежной будут использовать речные бронекатеры проекта 58150 "Гюрза". Вместе с тем "в запасе" у военных также есть беспилотники Bayraktar TB2 и вертолёты Ми-14.
Фото © VK / Военно-морские силы Украины
Украина может "открыть огонь на поражение" по российским кораблям, которые угрожают проходу судов под флагом Незалежной через Керченский пролив. Как сообщает Defense Express, огонь может вестись как с моря, так и с воздуха.
По данным издания, для обстрелов противодиверсионных катеров проекта 21980 "Грачонок" и скоростных транспортно-десантных катеров проекта 02510 "БК-16" Украина будет использовать речные бронекатеры проекта 58150 "Гюрза". Вместе с тем "в запасе" у военных из Незалежной также есть беспилотники Bayraktar TB2 и вертолёты Ми-14.
Ми-14, как напомнили в украинском агентстве, в апреле этого года уже были задействованы в учениях по поражению надводных целей, а немного позже была отработана атака на десантные корабли потенциального противника.
Ранее на Украине озвучили стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста. Киевские власти неоднократно угрожали полуострову ракетным комплексом "Нептун". По их мнению, он также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.
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