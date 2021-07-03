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Глава Камчатки запретил чиновникам жить в люксах и полулюксах в командировках

Так, из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и его заместителей, если они выезжают за пределы региона. А на других чиновников — до пяти тысяч в сутки.

3 июля, 13:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, согласно которому ограничивается стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники во время командировок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, выезжающие в командировки по территории Камчатского края, имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах. Люксы и полулюксы под запретом", — говорится в сообщении.

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При этом если командировка планируется за пределы региона, то из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и его заместителей. На других чиновников выделят до пяти тысяч рублей в сутки. Норматив, установленный для губернатора, не раскрывается.

Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке у чиновницы украли три миллиона под предлогом перехода на карту "Мир". Злоумышленники представились работниками одного из крупных банков и разузнали все личные данные женщины. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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