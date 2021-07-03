Глава Камчатки запретил чиновникам жить в люксах и полулюксах в командировках
Так, из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и его заместителей, если они выезжают за пределы региона. А на других чиновников — до пяти тысяч в сутки.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, согласно которому ограничивается стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники во время командировок. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, выезжающие в командировки по территории Камчатского края, имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах. Люксы и полулюксы под запретом", — говорится в сообщении.
При этом если командировка планируется за пределы региона, то из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и его заместителей. На других чиновников выделят до пяти тысяч рублей в сутки. Норматив, установленный для губернатора, не раскрывается.
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке у чиновницы украли три миллиона под предлогом перехода на карту "Мир". Злоумышленники представились работниками одного из крупных банков и разузнали все личные данные женщины. Возбуждено уголовное дело.
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