Погибшая в горах Кабардино-Балкарии оказалась известной на Ставрополье журналисткой

В результате падения автомобиля "Рено" с грузового подъёмника в горах Кабардино-Балкарии умерла известная на Ставрополье журналистка Наталья Мхоян. Об этом сообщает администрация Кисловодска в "Инстаграме".

"Талантливый журналист, более десяти лет Наталья проработала на телевидении. Её запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвящённые жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом", — говорится в релизе.

Отмечается, что совсем недавно журналистка снимала репортаж о Кисловодске для телеканала ОТР, с которым сотрудничала на протяжении нескольких лет. Мхоян является обладательницей множества профессиональных наград.