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Погибшая в горах Кабардино-Балкарии оказалась известной на Ставрополье журналисткой

Она работала в местных СМИ, её сюжеты выходили на федеральном телевидении, была обладательницей многих профессиональных наград.

3 июля, 13:07
<p>Наталья Мхоян. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kislovodsk.official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kislovodsk.official</a></p>

Наталья Мхоян. Фото © Instagram / kislovodsk.official

В результате падения автомобиля "Рено" с грузового подъёмника в горах Кабардино-Балкарии умерла известная на Ставрополье журналистка Наталья Мхоян. Об этом сообщает администрация Кисловодска в "Инстаграме".

"Талантливый журналист, более десяти лет Наталья проработала на телевидении. Её запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвящённые жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом", — говорится в релизе.

Лайф публикует видео с места падения "Рено" с подъёмника в горах КБР

Лайф публикует видео с места падения "Рено" с подъёмника в горах КБР

Отмечается, что совсем недавно журналистка снимала репортаж о Кисловодске для телеканала ОТР, с которым сотрудничала на протяжении нескольких лет. Мхоян является обладательницей множества профессиональных наград.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. По одной из версий, ЧП случилось из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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