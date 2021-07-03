Погибшая в горах Кабардино-Балкарии оказалась известной на Ставрополье журналисткой
Она работала в местных СМИ, её сюжеты выходили на федеральном телевидении, была обладательницей многих профессиональных наград.
Наталья Мхоян. Фото © Instagram / kislovodsk.official
В результате падения автомобиля "Рено" с грузового подъёмника в горах Кабардино-Балкарии умерла известная на Ставрополье журналистка Наталья Мхоян. Об этом сообщает администрация Кисловодска в "Инстаграме".
"Талантливый журналист, более десяти лет Наталья проработала на телевидении. Её запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвящённые жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом", — говорится в релизе.
Отмечается, что совсем недавно журналистка снимала репортаж о Кисловодске для телеканала ОТР, с которым сотрудничала на протяжении нескольких лет. Мхоян является обладательницей множества профессиональных наград.
Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл в ущелье Адыр-Су. По одной из версий, ЧП случилось из-за того, что машина была плохо закреплена на платформе. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии выясняются.
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