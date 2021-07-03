НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Координатор "Лизы алерт" рассказал, почему дети верят незнакомцам

Эксперт отметил, что основная проблема заключается в том, что для ребёнка велик авторитет взрослого. Поэтому даже самого подготовленного и обученного малыша может увести злоумышленник.

3 июля, 13:15

Координатор "Лизы алерт" рассказал, как детей обучают правилам безопасного поведения. Видео © LIFE

Поисковый отряд "Лиза алерт" организовывает для детей специальные школы, квесты вне учебных заведений, обучающие мероприятия, чтобы рассказать о правилах безопасного поведения в городе. Кроме того, волонтёры сняли на эту тему мультфильм для самых маленьких детей и ребят более старшего возраста. Однако такая работа вряд ли поможет изменить положение вещей с тем, что малышей могут увести незнакомцы. Об этом заявил координатор "Лизы алерт" и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Глобально для того, чтобы эта ситуация сдвинулась прямо кардинально, должно пройти много времени, и, конечно, должны быть другие усилия. Я думаю, что сейчас также девять из десяти будут уходить. И дело даже не в том, что дети не знают. Для них авторитет взрослого — он велик", — отметил Леонов.

Координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб

Координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб

Он рассказал об эксперименте, когда волонтёры уводили детей с площадки. Так, мальчик, который знал, что принимает участие в испытании, и был настроен на то, чтобы ни с кем не уходить, позволил увести себя за пределы парка. Для ребёнка это было шоком, подчеркнул координатор "Лизы алерт", поэтому на следующий день мальчик вернулся "полный решимости", чтобы повторить участие в эксперименте. Через пять минут сам Леонов вывел ребёнка за пределы площадки под предлогом того, что игровая закрывается, а недалеко ждёт папа мальчика, к которому он его и проводит.

Координатор "Лизы алерт" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека

Координатор "Лизы алерт" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека

Координатор поискового отряда при этом рассказал, что не так часто дети верят потенциальным педофилам и уходят с ними. Как правило, все такие инциденты предаются широкой общественной огласке, поэтому их можно пересчитать по пальцам двух рук. Однако, к сожалению, они всё же происходят.

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

Леонов объяснил, что именно побуждает детей доверять незнакомым, рассказал о ситуации с похищением детей педофилами в России и высказал своё мнение касательно закона о принудительной кастрации таких людей в беседе с ведущими нового выпуска шоу "Дайте сказать!". Смотрите по ссылке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Координатор "Лизы алерт" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека

сегодня в 11:14

Координатор "Лизы алерт" объяснил отличия работы поисковых отрядов и экстренных служб

сегодня в 09:37

Эксперт объяснила работу российских антиковидных вакцин на примере с бандитом

сегодня в 12:12

Под Ростовом пьяный подросток на "Ладе" влетел в дерево, угробив друзей

сегодня в 13:32

Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской признался в подкупе судьи

сегодня в 13:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1