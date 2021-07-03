Координатор "Лизы алерт" рассказал, почему дети верят незнакомцам

Координатор "Лизы алерт" рассказал, как детей обучают правилам безопасного поведения. Видео © LIFE

Поисковый отряд "Лиза алерт" организовывает для детей специальные школы, квесты вне учебных заведений, обучающие мероприятия, чтобы рассказать о правилах безопасного поведения в городе. Кроме того, волонтёры сняли на эту тему мультфильм для самых маленьких детей и ребят более старшего возраста. Однако такая работа вряд ли поможет изменить положение вещей с тем, что малышей могут увести незнакомцы. Об этом заявил координатор "Лизы алерт" и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!".

"Глобально для того, чтобы эта ситуация сдвинулась прямо кардинально, должно пройти много времени, и, конечно, должны быть другие усилия. Я думаю, что сейчас также девять из десяти будут уходить. И дело даже не в том, что дети не знают. Для них авторитет взрослого — он велик", — отметил Леонов.

Он рассказал об эксперименте, когда волонтёры уводили детей с площадки. Так, мальчик, который знал, что принимает участие в испытании, и был настроен на то, чтобы ни с кем не уходить, позволил увести себя за пределы парка. Для ребёнка это было шоком, подчеркнул координатор "Лизы алерт", поэтому на следующий день мальчик вернулся "полный решимости", чтобы повторить участие в эксперименте. Через пять минут сам Леонов вывел ребёнка за пределы площадки под предлогом того, что игровая закрывается, а недалеко ждёт папа мальчика, к которому он его и проводит.

Координатор поискового отряда при этом рассказал, что не так часто дети верят потенциальным педофилам и уходят с ними. Как правило, все такие инциденты предаются широкой общественной огласке, поэтому их можно пересчитать по пальцам двух рук. Однако, к сожалению, они всё же происходят.