Монгольскую часть ралли "Шёлковый путь" отменили после обращения Проценко
Знаменитый врач обратил внимание на угрозу заражения коронавирусом и бубонной чумой в ходе проведения соревнований.
Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе
Часть международного ралли-рейда "Шелковый путь" по территории Монголии отменена. Об этом сообщил вице-премьер России, глава оргкомитета соревнований Дмитрий Чернышенко.
"В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по CoViD-19 на территории Монголии", — цитирует Чернышенко РИА "Новости".
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Он поблагодарил монгольских партнёров за помощь в организации ралли и уточнил, что российская часть гонки пройдёт в полном объёме.
"Мы благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество в проведении соревнований. Надеемся, что в последующие годы сможем реализовать запланированные мероприятия. Российский этап ралли пройдет в полном объёме, как и был запланирован. Все требования по обеспечению безопасности и санитарного контроля по пути следования спортсменов будут учтены", — отметил вице-премьер.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола "Шёлкового пути", заявил, что продолжение соревнований по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. Он направил соответствующее письмо на имя председателя совета директоров ралли Булата Янборисова и рекомендовал ему в кратчайшие сроки изменить маршрут гонки.
Ралли "Шёлковый путь" стартовало накануне, в пятницу, в Омске. Предполагалось, что оно завершится 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе.
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