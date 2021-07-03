Монгольскую часть ралли "Шёлковый путь" отменили после обращения Проценко

Часть международного ралли-рейда "Шелковый путь" по территории Монголии отменена. Об этом сообщил вице-премьер России, глава оргкомитета соревнований Дмитрий Чернышенко.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по CoViD-19 на территории Монголии", — цитирует Чернышенко РИА "Новости".

Он поблагодарил монгольских партнёров за помощь в организации ралли и уточнил, что российская часть гонки пройдёт в полном объёме.

"Мы благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество в проведении соревнований. Надеемся, что в последующие годы сможем реализовать запланированные мероприятия. Российский этап ралли пройдет в полном объёме, как и был запланирован. Все требования по обеспечению безопасности и санитарного контроля по пути следования спортсменов будут учтены", — отметил вице-премьер.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола "Шёлкового пути", заявил, что продолжение соревнований по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. Он направил соответствующее письмо на имя председателя совета директоров ралли Булата Янборисова и рекомендовал ему в кратчайшие сроки изменить маршрут гонки.