Подросток умер во сне через два дня после второй прививки вакциной Pfizer
Отмечается, что после инъекции у мальчика появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе. На данный момент проводится расследование по факту произошедшего.
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В американском штате Мичиган 13-летний подросток умер во сне через два дня после того, как сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает издание Newsweek.
Как отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, им известно об этом случае. Дело расследуется, и пока преждевременно говорить о конкретной причине смерти. По данным СМИ, вторую дозу вакцины подросток получил 13 июня, а скончался — 15-го числа.
По словам родственников, после прививки у мальчика появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе. Похороны подростка состоялись через три дня после того, как консультативный комитет CDC сообщил о вероятной связи между прививками вакцинами Pfizer и Moderna и риском воспаления сердца у молодых людей. Издание отмечает, что предварительное вскрытие установило, что сердце погибшего было значительно увеличено, однако судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить это заключение.
Ранее Лайф рассказывал, что украинец скоропостижно умер после прививки вакциной от Pfizer. Смерть наступила в течение четырёх часов. Привитые из того же флакона другие пять человек чувствуют себя удовлетворительно.
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