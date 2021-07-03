Подросток умер во сне через два дня после второй прививки вакциной Pfizer

В американском штате Мичиган 13-летний подросток умер во сне через два дня после того, как сделал вторую прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает издание Newsweek.

Как отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, им известно об этом случае. Дело расследуется, и пока преждевременно говорить о конкретной причине смерти. По данным СМИ, вторую дозу вакцины подросток получил 13 июня, а скончался — 15-го числа.

По словам родственников, после прививки у мальчика появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе. Похороны подростка состоялись через три дня после того, как консультативный комитет CDC сообщил о вероятной связи между прививками вакцинами Pfizer и Moderna и риском воспаления сердца у молодых людей. Издание отмечает, что предварительное вскрытие установило, что сердце погибшего было значительно увеличено, однако судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить это заключение.