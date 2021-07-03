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Пушков предложил переименовать Киев из-за нелепой ошибки телеканала CNN

В Соединённых Штатах убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для Вашингтона, называется Улан-Батор, отметил парламентарий. Скорее всего, США исходят из того, что Незалежная, будучи "очень далёкой страной", находится бог знает где, уверен Пушков.

3 июля, 15:22

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ошибку на американском телеканале CNN, где в прямом эфире показали карту Украины, на которой Киев был назван Улан-Батором.

Скриншот © Телеканал CNN

Скриншот © Телеканал CNN

В Соединённых Штатах убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для Вашингтона, называется Улан-Батор, отметил парламентарий. Он поделился мнением, что, скорее всего, США исходят из того, что Незалежная, будучи "очень далёкой страной", находится бог знает где.

"А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор", — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что скриншот, гуляющий по Сети, на который обратил внимание сенатор, был сделан ещё несколько лет назад. В частности, на одном из сайтов новость о том, что "CNN сделало Улан-Батор столицей Украины", была опубликована в 2014 году. На снимке указано, что ВС Украины взяли под контроль Краматорск и Славянск.

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Ранее Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море. Очередная истерика Киева вряд ли изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть Незалежную в своих рядах, отметил политик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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