Координатор "Лизы алерт" оценил законопроект о кастрации педофилов

Координатор "Лизы алерт" Олег Леонов оценил законопроект о кастрации педофилов. Видео © LIFE

Координатор поискового отряда "Лиза алерт" и кандидат в депутаты Госдумы Олег Леонов оценил законопроект о кастрации педофилов, который могут внести в нижнюю палату парламента. Своим мнением насчёт этой инициативы он поделился в студии шоу "Дайте сказать!".

"Если человек уже судим за такие преступления, то я считаю, что как минимум он должен быть под наблюдением. То есть на нём должно быть какое-то электронное устройство, которое отслеживает его местоположение. И если вдруг у нас пропадает в этом месте ребёнок, то мы сразу видим его причастность или непричастность. Поэтому я считаю, что такой способ всё-таки более гуманный, чем кастрация. Я за наблюдение. Это достаточно надёжная вещь, которая предотвращает преступления. Потому что, возможно, человек уже исправился, мы же не знаем", — отметил Леонов.

В качестве основы разработки такой системы он предложил использовать устройства, которые применяются при домашнем аресте. По словам эксперта, нужно просто принять закон, по которому человек должен будет надевать такие гаджеты.

Леонов также рассказал, что есть специальная инструкция, которая объясняет детям, как себя вести, если они потерялись. В первую очередь ребёнок должен оставаться на месте, ему нельзя никуда отходить, тем более со взрослыми.

"Сложнее с транспортом. Если ребёнок потерялся в транспорте, например он сел в автобус, а мама осталась на остановке, значит, ребёнок должен выйти на первой же остановке и ждать маму. А если мама уехала и он остался на остановке, значит, он остаётся на месте и ждёт, когда мама вернётся", — заключил координатор поискового отряда.