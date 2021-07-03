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"Даже уборщицей теперь не берут!" : Закрывшая гостиницу в Анапе хозяйка-матерщинница не может найти новую работу

Впрочем, никто из комментаторов в "Инстаграме" так и не предложил какую-то реальную помощь защитнице семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией".

3 июля, 14:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ3AJ5zhFMY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tatyana29062021</a></p>

Фото © Instagram / tatyana29062021

Уже бывшая хозяйка гостевого домика "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая обматерила гостей за просьбу прибраться в комнате, ищет себе новую работу. Судя по всему, поиски пока не увенчались успехом.

"Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?" — обратилась к аудитории Татьяна на своей странице в "Инстаграме".

"Хейтеры, радуйтесь": Обматерившая гостей хозяйка закрыла гостиницу в Анапе

"Хейтеры, радуйтесь": Обматерившая гостей хозяйка закрыла гостиницу в Анапе

"Для начала надо научиться манерам", "Отлично, что никуда не берут. Хабалок в сфере услуг надо искоренять", "За языком следить надо было", "Вы получили то, что заслужили", "Попробуйте на кассу в "Пятёрочку" устроиться", — ответили хозяйке-матерщиннице пользователи соцсети. Впрочем, никто из комментаторов так и не предложил какую-то реальную помощь поборнице семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией".

Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов. Пока женщина меняла отговорки как перчатки, инцидент привлёк внимание региональной прокуратуры и работников управления Роспотребнадзора. После этого Татьяна скоропостижно объявила о закрытии гостиницы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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