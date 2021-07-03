"Даже уборщицей теперь не берут!" : Закрывшая гостиницу в Анапе хозяйка-матерщинница не может найти новую работу
Впрочем, никто из комментаторов в "Инстаграме" так и не предложил какую-то реальную помощь защитнице семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией".
Фото © Instagram / tatyana29062021
Уже бывшая хозяйка гостевого домика "Атмосфера Джемете" в Анапе, которая обматерила гостей за просьбу прибраться в комнате, ищет себе новую работу. Судя по всему, поиски пока не увенчались успехом.
"Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?" — обратилась к аудитории Татьяна на своей странице в "Инстаграме".
"Для начала надо научиться манерам", "Отлично, что никуда не берут. Хабалок в сфере услуг надо искоренять", "За языком следить надо было", "Вы получили то, что заслужили", "Попробуйте на кассу в "Пятёрочку" устроиться", — ответили хозяйке-матерщиннице пользователи соцсети. Впрочем, никто из комментаторов так и не предложил какую-то реальную помощь поборнице семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией".
Напомним, конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами произошёл после просьбы убрать песок из номера. Позже хозяйка гостевого дома извинилась за мат в адрес туристов. Пока женщина меняла отговорки как перчатки, инцидент привлёк внимание региональной прокуратуры и работников управления Роспотребнадзора. После этого Татьяна скоропостижно объявила о закрытии гостиницы.
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