"Даже уборщицей теперь не берут!" : Закрывшая гостиницу в Анапе хозяйка-матерщинница не может найти новую работу

Впрочем, никто из комментаторов в "Инстаграме" так и не предложил какую-то реальную помощь защитнице семейных ценностей с чётко выраженной "гражданской позицией".