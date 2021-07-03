В Молдавии не исключили возможность запрета гастролей артистов из РФ, выступавших в Крыму

"Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента. Сейчас такие вещи невозможны", — ответила она на вопрос об отношении властей Молдавии к подобным концертам.

По словам Брашовяну-Еризану, страна должна вернуться к старому регламенту, который был разработан Министерством культуры Молдавии и "боролся с российской пропагандой". Так, в республике могут запретить гастроли Николая Расторгуева, Валерии, Олега Газманова, Александра Розенбаума, Лолиты, Юлии Чичериной, а также Наташи Королёвой, Льва Лещенко, Сергея Безрукова и Ивана Охлобыстина. Остаться без выступления в Молдавии могут и Григорий Лепс, Катя Лель, Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Елена Воробей и Сергей Пенкин. Кроме того, под запрет могут подпасть Стивен Сигал, Эмир Кустурица и Жерар Депардьё. При этом советник президента добавила, что это неполный список.