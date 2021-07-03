В Молдавии не исключили возможность запрета гастролей артистов из РФ, выступавших в Крыму
Там отметили, что стране нужно вернуться к старому регламенту, разработанному Министерством культуры, который "боролся с российской пропагандой".
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Советник президента Молдавии по вопросам культуры Анжела Брашовяну-Еризану оценила возможность выступления в стране российских артистов, которые гастролировали в Крыму. Своим мнением она поделилась в беседе с украинским порталом "Главком".
"Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента. Сейчас такие вещи невозможны", — ответила она на вопрос об отношении властей Молдавии к подобным концертам.
По словам Брашовяну-Еризану, страна должна вернуться к старому регламенту, который был разработан Министерством культуры Молдавии и "боролся с российской пропагандой". Так, в республике могут запретить гастроли Николая Расторгуева, Валерии, Олега Газманова, Александра Розенбаума, Лолиты, Юлии Чичериной, а также Наташи Королёвой, Льва Лещенко, Сергея Безрукова и Ивана Охлобыстина. Остаться без выступления в Молдавии могут и Григорий Лепс, Катя Лель, Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Елена Воробей и Сергей Пенкин. Кроме того, под запрет могут подпасть Стивен Сигал, Эмир Кустурица и Жерар Депардьё. При этом советник президента добавила, что это неполный список.
Отметим, что власти Украины считают, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Артист назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Украины. На своей странице в "Инстаграме" артист спел на украинском языке. Однако 27 июня стало известно, что украинский Минкульт исключил его из этого списка.
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