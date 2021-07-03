"Сочи" подписал контракт с воспитанником "Челси"
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Фото © ФК "Сочи"
«Сочи» объявил о переходе ивуарийского полузащитника "Метца" Викторьена Агнбана. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
"Викторьен является воспитанником лондонского "Челси", но профессиональную карьеру начал в бельгийском "Сент-Трюйдене". Также хавбек выступал за испанскую "Гранаду" и французский "Метц", в составе которого провёл прошедший сезон", — говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год.
Иногда о трансфере объявить можно так просто 😄 pic.twitter.com/X38scwYIkw— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 3, 2021
С 2015 года Агнбан выступает за сборную Кот-д'Ивуара. В составе национальной команды он провёл 13 матчей.
Хавбек стал третьим новичком "Сочи" во время летнего межсезонья. Ранее команда приобрела двух защитников — хорвата Матео Барача из австрийского "Рапида" и бразильца Родригао из португальского "Жил Висенте".
В прошлом сезоне "Сочи" занял пятое место в чемпионате России и впервые в истории пробился в еврокубки. В конце июля клуб стартует в квалификации Лиги конференций.
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