"Сочи" подписал контракт с воспитанником "Челси"

«Сочи» объявил о переходе ивуарийского полузащитника "Метца" Викторьена Агнбана. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

"Викторьен является воспитанником лондонского "Челси", но профессиональную карьеру начал в бельгийском "Сент-Трюйдене". Также хавбек выступал за испанскую "Гранаду" и французский "Метц", в составе которого провёл прошедший сезон", — говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Иногда о трансфере объявить можно так просто 😄 pic.twitter.com/X38scwYIkw — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 3, 2021

С 2015 года Агнбан выступает за сборную Кот-д'Ивуара. В составе национальной команды он провёл 13 матчей.

Хавбек стал третьим новичком "Сочи" во время летнего межсезонья. Ранее команда приобрела двух защитников — хорвата Матео Барача из австрийского "Рапида" и бразильца Родригао из португальского "Жил Висенте".