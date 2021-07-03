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СК показал кадры с места убийства самарского адвоката Сокирской

Первым в списке подозреваемых в расправе над 32-летней девушкой стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. В ближайшее время в его квартире проведут обыск.

3 июля, 14:27

СК показал квартиру в Самаре, где убитой обнаружили адвоката Екатерину Сокирскую. Видео © СУ СКР по Самарской области

В квартире, где мёртвой обнаружили известного самарского адвоката Екатерину Сокирскую, проходят следственные действия. Сотрудники областного СУ СКР осматривают помещение, снимают отпечатки пальцев и собирают улики для установления всех обстоятельств произошедшей трагедии.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской признался в подкупе судьи

Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской признался в подкупе судьи

Напомним, что тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Первым в списке подозреваемых в убийстве Сокирской стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести ему визит и провести обыск в квартире, где он живёт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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