Отменённые из-за коронавируса этапы ралли "Шёлковый путь" пройдут на Алтае
Новый маршрут гонки предполагает окончание соревнований 6 июля. Ранее финиш был запланирован на 11 июля.
Фото © Пресс-служба ралли "Шёлковый путь"
Руководитель проекта международного ралли "Шёлковый путь" Владимир Чагин заявил, что вместо отменённой части соревнований в Монголии состоятся три этапа на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Со своими коллегами сделали всё возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведём ещё три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведём красивую финишную церемонию", — заявил Чагин.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола ралли "Шёлковый путь", заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. В результате монгольскую часть соревнований отменили.
Ралли стартовало накануне, в пятницу, в Омске. В субботу спортсмены преодолели путь до Горно-Алтайска. Предполагалось, что гонка завершится 11 июля в столице Монголии — Улан-Баторе.
Ралли "Шёлковый путь" проходит в десятый раз. В прошлом году соревнования полностью отменили из-за коронавируса.
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