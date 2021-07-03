Отменённые из-за коронавируса этапы ралли "Шёлковый путь" пройдут на Алтае

Руководитель проекта международного ралли "Шёлковый путь" Владимир Чагин заявил, что вместо отменённой части соревнований в Монголии состоятся три этапа на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Со своими коллегами сделали всё возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведём ещё три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведём красивую финишную церемонию", — заявил Чагин.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола ралли "Шёлковый путь", заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. В результате монгольскую часть соревнований отменили.

Ралли стартовало накануне, в пятницу, в Омске. В субботу спортсмены преодолели путь до Горно-Алтайска. Предполагалось, что гонка завершится 11 июля в столице Монголии — Улан-Баторе.