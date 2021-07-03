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Отменённые из-за коронавируса этапы ралли "Шёлковый путь" пройдут на Алтае

Новый маршрут гонки предполагает окончание соревнований 6 июля. Ранее финиш был запланирован на 11 июля.

3 июля, 15:08
<p>Фото © Пресс-служба <a href="https://media.silkwayrally.com/media-content/foto_ru/nggallery/2021/2021-01-07-start-ceremony/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ралли "Шёлковый путь"</a></p>

Фото © Пресс-служба ралли "Шёлковый путь"

Руководитель проекта международного ралли "Шёлковый путь" Владимир Чагин заявил, что вместо отменённой части соревнований в Монголии состоятся три этапа на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Со своими коллегами сделали всё возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведём ещё три гоночных дня на Алтае, финишируем 6 июля и проведём красивую финишную церемонию", — заявил Чагин.

Проценко потребовал остановить ралли "Шёлковый путь" из-за коронавируса и чумы

Проценко потребовал остановить ралли "Шёлковый путь" из-за коронавируса и чумы

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю CoViD-протокола ралли "Шёлковый путь", заявил, что продолжение гонки по территории Монголии не представляется возможным из-за коронавируса и бубонной чумы. В результате монгольскую часть соревнований отменили.

Ралли стартовало накануне, в пятницу, в Омске. В субботу спортсмены преодолели путь до Горно-Алтайска. Предполагалось, что гонка завершится 11 июля в столице Монголии — Улан-Баторе.

Монгольскую часть ралли "Шёлковый путь" отменили после обращения Проценко

Монгольскую часть ралли "Шёлковый путь" отменили после обращения Проценко

Ралли "Шёлковый путь" проходит в десятый раз. В прошлом году соревнования полностью отменили из-за коронавируса.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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