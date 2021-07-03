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В Чехии самолёт Cessna при взлёте зацепился за дерево и рухнул

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

3 июля, 15:15
<p>Фото © twitter.com/<a href="https://twitter.com/hzsmsk/status/1411327146837123076/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HZS Moravskoslezského kraje</a></p>

Фото © twitter.com/HZS Moravskoslezského kraje

В чешском городе Долни-Бенешов при взлёте упал самолёт типа аэротакси производства компании Cessna. Об этом журналистам сообщила представитель полиции Каролина Белункова.

Она уточнила, что в результате пять человек пострадали, из них один находится в тяжёлом состоянии. Самолёт при взлёте зацепился за дерево и перевернулся. Транспортным средством управлял опытный пилот.

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"Самолёт Cessna при взлёте зацепился за небольшое дерево и перевернулся. На борту находилось пять человек. Четверо из них получили ранения, из которых один — очень тяжёлые", — сообщила представитель полиции.

На место инцидента прибыли три пожарные команды и добровольцы. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

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Напомним, что легкомоторный самолёт ранее совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Причиной стал отказ двигателя.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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