В Чехии самолёт Cessna при взлёте зацепился за дерево и рухнул

В чешском городе Долни-Бенешов при взлёте упал самолёт типа аэротакси производства компании Cessna. Об этом журналистам сообщила представитель полиции Каролина Белункова.

Она уточнила, что в результате пять человек пострадали, из них один находится в тяжёлом состоянии. Самолёт при взлёте зацепился за дерево и перевернулся. Транспортным средством управлял опытный пилот.

"Самолёт Cessna при взлёте зацепился за небольшое дерево и перевернулся. На борту находилось пять человек. Четверо из них получили ранения, из которых один — очень тяжёлые", — сообщила представитель полиции.

На место инцидента прибыли три пожарные команды и добровольцы. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.