В Чехии самолёт Cessna при взлёте зацепился за дерево и рухнул
Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.
Фото © twitter.com/HZS Moravskoslezského kraje
В чешском городе Долни-Бенешов при взлёте упал самолёт типа аэротакси производства компании Cessna. Об этом журналистам сообщила представитель полиции Каролина Белункова.
Она уточнила, что в результате пять человек пострадали, из них один находится в тяжёлом состоянии. Самолёт при взлёте зацепился за дерево и перевернулся. Транспортным средством управлял опытный пилот.
"Самолёт Cessna при взлёте зацепился за небольшое дерево и перевернулся. На борту находилось пять человек. Четверо из них получили ранения, из которых один — очень тяжёлые", — сообщила представитель полиции.
На место инцидента прибыли три пожарные команды и добровольцы. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
Напомним, что легкомоторный самолёт ранее совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Причиной стал отказ двигателя.
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