Менеджер рассказала о состоянии певицы МакSим после двух недель комы

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели находится в искусственной коме, по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Об этом сообщила менеджер артистки Яна Богушевская.

"Врачи говорят пока также — без каких-либо значительных изменений", — цитирует ТАСС её слова.

Богушевская напомнила, что все тесты певицы на ковид были отрицательными. Сейчас, по её словам, медики уже не проводят никаких анализов в контексте коронавируса, их усилия сосредоточены исключительно на том, чтобы стабилизировать тяжёлое состояние МакSим.