Менеджер рассказала о состоянии певицы МакSим после двух недель комы
Сейчас медики уже не проводят никаких тестов на ковид, отметила менеджер артистки. По её словам, их усилия сосредоточены исключительно на том, чтобы стабилизировать тяжёлое состояние.
Певица МакSим. Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели находится в искусственной коме, по-прежнему остаётся крайне тяжёлым. Об этом сообщила менеджер артистки Яна Богушевская.
"Врачи говорят пока также — без каких-либо значительных изменений", — цитирует ТАСС её слова.
Богушевская напомнила, что все тесты певицы на ковид были отрицательными. Сейчас, по её словам, медики уже не проводят никаких анализов в контексте коронавируса, их усилия сосредоточены исключительно на том, чтобы стабилизировать тяжёлое состояние МакSим.
Ранее в социальной сети "Тикток" фанаты певицы запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Некоторые из них исполняют каверы на её песни, а кто-то просто размещает нарезку из её концертов или других популярных роликов.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.
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