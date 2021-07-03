Эпидемиолог назвал болезнь, которая может вернуться в Россию из-за коронавируса

В Россию может вернуться малярия, так как сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Об этом Ura.ru рассказал эпидемиолог, почётный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского академик РАН Владимир Сергиев.

"Сейчас есть только одна болезнь. Последнее время никто не следит за вспышками других болезней. Появились политические приоритеты, которые сейчас исполняют, и всё. Теоретически возврат малярии возможен", — сказал Сергиев.

Эксперт уточнил, что появление малярии не связано с изменением климата. Он напомнил, что в советское время болезнь была распространена почти по всей территории страны, от Урала до Якутии, но её успешно ликвидировали. В свою очередь врач Тимур Пестерев отметил, что бояться эпидемии малярии не стоит, ведь это сейчас не такая страшная болезнь, а мы всё же живём не в стране третьего мира.

Он подчеркнул, что такие болезни, как малярия, завязаны на носителях. А значит, что с приходом животных, которые являются природным резервуаром, придёт и инфекция, пояснил эксперт.