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Эпидемиолог назвал болезнь, которая может вернуться в Россию из-за коронавируса

При этом коллеги эксперта отмечают, что бояться эпидемии этого заболевания не стоит. Оно на сегодняшний день не является столь страшным, как десятилетия назад.

3 июля, 16:06
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Россию может вернуться малярия, так как сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Об этом Ura.ru рассказал эпидемиолог, почётный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского академик РАН Владимир Сергиев.

"Сейчас есть только одна болезнь. Последнее время никто не следит за вспышками других болезней. Появились политические приоритеты, которые сейчас исполняют, и всё. Теоретически возврат малярии возможен", — сказал Сергиев.

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Эксперт уточнил, что появление малярии не связано с изменением климата. Он напомнил, что в советское время болезнь была распространена почти по всей территории страны, от Урала до Якутии, но её успешно ликвидировали. В свою очередь врач Тимур Пестерев отметил, что бояться эпидемии малярии не стоит, ведь это сейчас не такая страшная болезнь, а мы всё же живём не в стране третьего мира.

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Он подчеркнул, что такие болезни, как малярия, завязаны на носителях. А значит, что с приходом животных, которые являются природным резервуаром, придёт и инфекция, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала Китай победителем малярии. В организации отметили, что в 1940-х годах Поднебесная ежегодно сообщала о 30 миллионах случаев данного заболевания.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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