Маврикий с 15 июля открывается для туристов, но с условиями

Маврикий с 15 июля открывается для туристов. Однако путешественникам, которые не имеют прививки от коронавируса, придётся отправиться на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Управление по развитию туризма Маврикия (МТРА).

Отмечается, что все путешественники перед посадкой на рейс на остров должны представить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который был сделан за пять – семь дней до вылета, авиабилет на Маврикий и подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных, безопасных от CoViD-19 курортах.

Кроме того, вакцинированные путешественники на протяжении 14 дней смогут наслаждаться пляжем и удобствами отеля, после которых при отрицательном тесте на коронавирус смогут спокойно перемещаться по острову. Отмечается, что забор материалов для ПЦР-исследования будет проводиться три раза — на первый, седьмой и четырнадцатый день. А туристы, не прошедшие вакцинацию, должны заказать две недели проживания в официально назначенном отеле, питание и трансфер. Всё время карантина они должны провести в номере, за это время им необходимо сдать два ПЦР-теста, и при их отрицательном результате путешественники смогут продолжить отдыхать на Маврикии без ограничений.

Обновлённые правила действуют с середины лета по 30 сентября 2021 года. А с 1 октября привитые гости должны будут представить лишь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.