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Путин наградил Мамонова орденом Дружбы

Известный музыкант около недели находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус".

2 июля, 16:52
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин наградил актёра и рок-музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва", — отмечено в документе.

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Напомним, что в настоящее время Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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