Путин наградил Мамонова орденом Дружбы

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва", — отмечено в документе.

Напомним, что в настоящее время Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.