Путин наградил Мамонова орденом Дружбы
Известный музыкант около недели находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус".
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Президент России Владимир Путин наградил актёра и рок-музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Мамонова Петра Николаевича — артиста, город Москва", — отмечено в документе.
Напомним, что в настоящее время Пётр Мамонов, ранее попавший в больницу с коронавирусом, подключён к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.
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