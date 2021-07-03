В Подмосковье рассказали, сколько будет стоить газификация домов в деревнях и сёлах
Отмечается, что в стоимость будет входить доведение трубы до оборудования, проект на домовладение, а также все земельные расходы.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Во всех сёлах и деревнях Московской области, где проведён газ, трубопровод до участка проложат бесплатно. Для этого необходимо только подать заявление на сайте Мособлгаза и приложить документы на собственность и земельный участок. Об этом рассказал глава администрации Ступино Юрий Михалёв, сообщает телеканал "360".
При этом он отметил, что если жители хотят газифицировать дом, то им необходимо заключить комплексный договор для проведения трубопровода до дома. Так, например, за подключение только плиты нужно будет заплатить 50 тысяч рублей, если вместе с одноконтурным котлом — 89 тысяч рублей, а при добавлении к этим двум устройствам бойлера стоимость вырастет до 120 тысяч.
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"Это уже с условием, что труба будет до вашего дома, до вашего оборудования. В эти деньги входит и проект на ваше домовладение. Это всё упростилось в разы", — объяснил Михалёв.
Михалёв уточнил, что в стоимость также входят все земельные работы, если же возникнут ландшафтные сложности, их будет решать компания, оказывающая услугу, а не собственник.
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Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.
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