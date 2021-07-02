Бесплатный газ: С какими проблемами могут столкнуться жильцы при прокладке коммуникаций и как их решить В правительстве сообщили о том, что цены на работы по подключению газа на самом участке будут регулироваться. При этом подчеркнули, что коммуникации до забора проведут бесплатно. Правда, это пока касается не всех. С какими проблемами могут столкнуться жильцы при подключении газа и как их избежать? 1 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Кому обязаны провести трубопровод бесплатно, а кому придётся подождать

В среду президент Владимир Путин провёл прямую линию. В центре внимания оказался в том числе и вопрос бесплатной газификации. Все коммуникации до забора частного участка проведут бесплатно. Собственнику придётся заплатить только за подвод коммуникаций непосредственно на своей территории. Иными словами, от забора до дома.

После прямой линии в правительстве сообщили, что будут регулировать цены на эти работы. Жителям придётся оплачивать только услуги по проведению трубы на самом участке и установке оборудования. Эту услугу можно будет получить по регулируемым государственным ставкам. При этом собственник сможет выбрать, какой вариант оборудования поставить: плиту, котёл или бойлер. Соответствующие заявки можно будет подавать через сайт газораспределительной организации или обратившись туда лично. Ещё один вариант — отправить обращение через портал госуслуг или МФЦ.

На данный момент бесплатно проводят трубопроводы не ко всем участкам. Это касается только населённых пунктов, где люди живут круглый год.

Ещё 11 июня президент подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации. Им становится собственник единой системы газоснабжения, то есть "Газпром".

Впрочем, СНТ тоже планируется газифицировать. Правда, это будет уже второй этап программы. Бесплатная газификация садовых товариществ начнётся после того, как к газу подключат населённые пункты. Садоводческие товарищества тоже должны быть бесплатно подключены к газу, но в период до 2024–2025 годов. Это произойдёт в 77 субъектах России, где существует централизованное газоснабжение.

— С юридической точки зрения бесплатное подведение газа до границ участка — это очень правильный шаг со стороны государства. Газификация страны — это федеральный проект, и население не должно тратить на это деньги. Средства выделяются из бюджета государства. Однако с точки зрения права собственник участка должен оплатить ввод газа в дом и подведение трубы к дому по своему участку, — пояснил заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Соответственно, ждать от государства оплаты работ "под ключ" тоже не стоит. При этом актуальным остаётся вопрос расценок на проведение работ. Было немало жалоб на то, что стоимость газификации на самом участке необоснованно завышена.

Сколько стоит провести газ по территории участка и за что приходится переплачивать

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Действительно, расценки на подключение к газу впечатляющие и для многих жителей непосильные. В зависимости от региона и населённого пункта суммы затрат составляют порядка 300–500 тыс. рублей. И это ещё далеко не предел. В эту сумму входят разные расходы. Хозяину участка нужно заплатить не только за трубу, но и обустроить котельную, а также потратиться на земляные работы и обратное благоустройство.

— Уровень газификации в России приближается к 72%. Для такой огромной страны это очень впечатляющие данные. Однако нужно понимать, что в первую очередь речь идёт о крупных российских городах. Если же вы живёте в том же Подмосковье, то проблема газификации налицо. Миллионы людей во время пандемии уехали жить в загородные дома. Счета за электроэнергию в зимние месяцы превышали 20 тысяч рублей. Это очень большая сумма. Поэтому вопрос газификации посёлков имеет очень сильный социальный посыл. Он будет влиять на качество жизни людей, снижение социальной и бытовой напряжённости, — отметил экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

При этом он видит здесь несколько возможных рисков. Например, государство может ограничить свои функции строительством магистральных газопроводов до посёлков и деревень, а доводку распределительных трубопроводов до участков поручить авторизованным подрядчикам.

— Есть и ещё одно техническое условие бесплатной газификации. Участок должен быть в пределах 200 метров от заветной трубы. Но чудес не бывает. Многие дома будут расположены дальше 200 метров от распределительных газовых сетей. Но, если социальная газификация в густонаселённых регионах России охватит в следующем году хотя бы два миллиона домов, это уже можно считать качественным прорывом, — заключил Андрей Лобода.

Подведение газа к дому от границ участка — достаточно сложное и дорогостоящее дело. Для этого нужно получить технические условия (ТУ) на подключение к магистрали. Их выдаёт газораспределительная организация (ГРО). На основании их следует обратиться в проектное бюро для составления проекта газификации участка. И только на его основании можно начинать строительно-монтажные работы. Они включают прокладку трубопровода, приобретение и монтаж оборудования для котельной в доме, разводку и монтаж коммуникаций в помещении, подключение различных регулирующих и измерительных приборов: кранов, счётчиков, датчиков и так далее.

— Сложность и стоимость работ зависят от множества факторов. Среди них протяжённость трассы, способ её прокладки, рельеф участка, площадь дома, конфигурация и параметры оборудования и многое другое. На каждом этапе выполнение работ и поставка оборудования должны осуществляться сертифицированными организациями. Это необходимо для обеспечения качества и безопасности подключения и эксплуатации системы, — отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он пояснил, что чаще всего данные организации связаны с государственными газовыми службами. В экономике это называется естественной монополией. То есть для того, чтобы обеспечить действительно необходимые условия безопасности, целесообразно сосредоточить работу на данном рынке в руках поставщиков и подрядчиков от соответствующих структур.

— Но монополия, даже естественная, всё же ей и остаётся. Поэтому есть большие возможности диктовать расценки. Альтернатив практически нет. Это одна из причин, по которой ценник на подключение по участку со всей документацией и оборудованием достигает, как правило, 300–500 тысяч рублей и выше. Даже в случае, если протянуть нужно всего-то десяток метров от забора. И эти расходы владелец должен взять на себя. Средства для большинства семей гигантские, — пояснил Марк Гойман.

Экономисты считают, что именно госрегулирование цен и контроль за ними могли бы скорректировать ситуацию. По крайней мере, если будут установлены чёткие расценки, то проблем со злоупотреблениями подрядчиков стало бы меньше.