Московские гаишники раскрыли методы борьбы с блогерами на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции столицы ежедневно ловят "блогеров-нарушителей", которые неоднократно пренебрегают соблюдением правил дорожного движения. Об этом рассказал глава Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Александр Быков в эфире канала "Россия 24".

"На сегодняшний день все эти автомобили нам известны и понятны, мы их отрабатываем каждый день. После их задержания автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении правонарушителей составляется то необходимое количество материалов, сколько нарушений они допустили", — объяснил Быков.

Некоторые блогеры нередко катаются на автомобилях, снятых с регистрационного учёта. На них не приходят штрафы за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД мониторят Интернет на предмет публикаций таких блогеров, которые "пытаются пиариться на своих правонарушениях". Это стараются пресекать.

"То что блогеры пытаются показать как некую свою удаль, можно так сказать, нами пресекается на корню", — подчеркнул Быков.