Наши обидчики уже с медалями: Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
В следующем матче скандинавская команда 7 июля сыграет с победителем встречи между сборными Украины и Англии.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Дании победила команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1 и гарантировала себе как минимум бронзовые медали первенства. Игра прошла на Бакинском олимпийском стадионе.
Датчане вышли вперёд уже на пятой минуте. Йенс Стрюгер Ларсен подал угловой с правого фланга, и оставленный в штрафной без присмотра Томас Дилейни беспрепятственно пробил головой. Мяч влетел в ворота с отскоком от газона.
Перед перерывом у сборной Дании прошла стремительная атака левым флангом. Йоаким Меле прострелил на линию вратарской, и Каспер Дольберг с лёта пробил под перекладину.
В самом начале второго тайма чешские футболисты сократили разрыв в счёте. Владимир Цоуфал навесил в штрафную, и Патрик Шик, опередив соперников, удачно подставил ногу.
Гол стал для нападающего леверкузенского "Байера" пятым на нынешнем турнире. Таким образом, Шик догнал лучшего бомбардира Евро-2020 — португальца Криштиану Роналду.
Напомним, что датчане на старте первенства потерпели два поражения — от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Из группы команда вышла после крупной победы над Россией (4:1). В 1/8 финала она разгромила Уэльс (4:0).
Следующим соперником скандинавов на чемпионате Европы станет победитель встречи между сборными Украиной и Англией. Полуфинальная игра состоится 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В другом матче за выход в финал 6 июля встретятся команды Италии и Испании. Этот матч также пройдёт на "Уэмбли".
Футбол. Евро-2020
Четвертьфинал
Чехия – Дания — 1:2
Голы: Дилейни, 5' (0:1), Дольберг, 42' (0:2), Шик, 49' (1:2)
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