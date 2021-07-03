Сборная Дании победила команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1 и гарантировала себе как минимум бронзовые медали первенства. Игра прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Датчане вышли вперёд уже на пятой минуте. Йенс Стрюгер Ларсен подал угловой с правого фланга, и оставленный в штрафной без присмотра Томас Дилейни беспрепятственно пробил головой. Мяч влетел в ворота с отскоком от газона.

Перед перерывом у сборной Дании прошла стремительная атака левым флангом. Йоаким Меле прострелил на линию вратарской, и Каспер Дольберг с лёта пробил под перекладину.

В самом начале второго тайма чешские футболисты сократили разрыв в счёте. Владимир Цоуфал навесил в штрафную, и Патрик Шик, опередив соперников, удачно подставил ногу.

Гол стал для нападающего леверкузенского "Байера" пятым на нынешнем турнире. Таким образом, Шик догнал лучшего бомбардира Евро-2020 — португальца Криштиану Роналду.

Напомним, что датчане на старте первенства потерпели два поражения — от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Из группы команда вышла после крупной победы над Россией (4:1). В 1/8 финала она разгромила Уэльс (4:0).

Следующим соперником скандинавов на чемпионате Европы станет победитель встречи между сборными Украиной и Англией. Полуфинальная игра состоится 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В другом матче за выход в финал 6 июля встретятся команды Италии и Испании. Этот матч также пройдёт на "Уэмбли".