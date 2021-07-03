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В Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД

В Госавтоинспекции подчеркнули, что таким образом движение на дорогах будет всегда под контролем, даже если рядом нет камер или сотрудников в форме.

3 июля, 17:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

За движением на дорогах Москвы будут скрытно наблюдать автомобили ГАИ без опознавательных знаков. Об этом рассказал глава московской Госавтоинспекции Александр Быков в эфире канала "Россия 24".

"В подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идёт движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД", — объяснил Быков.

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В частности, сотрудники будут фиксировать такие нарушения, как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства и непристёгнутый ремень безопасности. При этом останавливать водителей будут инспекторы, патрулирующие на дороге.

"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", — отметил глава Госавтоинспекции Москвы.

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Ранее Лайф сообщал, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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