В Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД

За движением на дорогах Москвы будут скрытно наблюдать автомобили ГАИ без опознавательных знаков. Об этом рассказал глава московской Госавтоинспекции Александр Быков в эфире канала "Россия 24".

"В подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идёт движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД", — объяснил Быков.

В частности, сотрудники будут фиксировать такие нарушения, как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства и непристёгнутый ремень безопасности. При этом останавливать водителей будут инспекторы, патрулирующие на дороге.

"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", — отметил глава Госавтоинспекции Москвы.