В Москве скрытые патрули устроят охоту за нарушителями ПДД
В Госавтоинспекции подчеркнули, что таким образом движение на дорогах будет всегда под контролем, даже если рядом нет камер или сотрудников в форме.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
За движением на дорогах Москвы будут скрытно наблюдать автомобили ГАИ без опознавательных знаков. Об этом рассказал глава московской Госавтоинспекции Александр Быков в эфире канала "Россия 24".
"В подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идёт движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД", — объяснил Быков.
В частности, сотрудники будут фиксировать такие нарушения, как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства и непристёгнутый ремень безопасности. При этом останавливать водителей будут инспекторы, патрулирующие на дороге.
"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", — отметил глава Госавтоинспекции Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час.
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