Лайф узнал о задержанных за нападение с ножом на тамбовского экоактивиста

У двух из троих задержанных по подозрению в нападении с ножом на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова уже есть судимости. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 21-летний Даниил Хромов, его ровесник Илья Топильский и 20-летний Бахудур Раджабов напали на Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Как утверждает источник, все трое задержанных нигде официально не работают. А Топильский и Раджабов были ранее судимы.

Как уже сообщал Лайф, молодые люди дали правоохранителям признательные показания. Расследование инцидента продолжается.