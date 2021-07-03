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Лайф узнал о задержанных за нападение с ножом на тамбовского экоактивиста

По нашим данным, молодые люди нигде официально не работают. Парни уже дали признательные показания.

3 июля, 17:23
<p>Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети </p>

Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети

У двух из троих задержанных по подозрению в нападении с ножом на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова уже есть судимости. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 21-летний Даниил Хромов, его ровесник Илья Топильский и 20-летний Бахудур Раджабов напали на Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Как утверждает источник, все трое задержанных нигде официально не работают. А Топильский и Раджабов были ранее судимы.

Песков прокомментировал нападение на тамбовского активиста, готовившего обращение к Путину

Песков прокомментировал нападение на тамбовского активиста, готовившего обращение к Путину

Как уже сообщал Лайф, молодые люди дали правоохранителям признательные показания. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.

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Беспредел мусорных коммерсантов: Принесите нам головы бандитов, расправившихся с тамбовским активистом

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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