Лайф узнал о задержанных за нападение с ножом на тамбовского экоактивиста
По нашим данным, молодые люди нигде официально не работают. Парни уже дали признательные показания.
Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети
У двух из троих задержанных по подозрению в нападении с ножом на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова уже есть судимости. Об этом Лайфу рассказал источник.
По нашим данным, 21-летний Даниил Хромов, его ровесник Илья Топильский и 20-летний Бахудур Раджабов напали на Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Как утверждает источник, все трое задержанных нигде официально не работают. А Топильский и Раджабов были ранее судимы.
Как уже сообщал Лайф, молодые люди дали правоохранителям признательные показания. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, он уже дал показания. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона.
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