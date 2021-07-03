Стало известно, как в Петербурге справляются с проблемой очередей скорых у ковидных больниц

Проблемы с очередями машин скорой помощи около коронавирусных стационаров в Петербурге существуют, однако есть меры, которые позволяют с ними справляться. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По его словам, очереди в стационары отслеживаются несколькими способами. В частности, речь идёт о линейно-контрольной службе, которая объезжает больницы и считает машины скорой у приёмного отделения. Также все выездные медицинские бригады независимо от того, кому они принадлежат, докладывают, если стоят более двух часов.

"И, кроме того, идёт мониторинг: все бригады имеют GPS-навигацию, и на экране своего компьютера ответственный дежурный врач видит, сколько скорых стоит и у какого стационара", — объяснил Бойков.

Он добавил, что для решения этого вопроса Комитет по здравоохранению Северной столицы принял специальные меры. Так, увеличено количество бригад в каждом приёмном отделении до семи-десяти и разработан алгоритм приёма пациентов с CоViD-19, который сейчас оптимизируется.

Бойков напомнил, что раньше в каждом стационаре была своя система, теперь же выбрана оптимальная общая, вследствие чего изменилась сама логистика приёма пациентов.