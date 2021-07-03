Стало известно, как в Петербурге справляются с проблемой очередей скорых у ковидных больниц
Скопление машин отслеживается несколькими способами. В том числе речь идёт о GPS-мониторинге, работе линейно-контрольной службы и докладах от медицинских бригад.
Фото © ТАСС / Иван Петров
Проблемы с очередями машин скорой помощи около коронавирусных стационаров в Петербурге существуют, однако есть меры, которые позволяют с ними справляться. Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков в беседе с газетой "Петербургский дневник".
По его словам, очереди в стационары отслеживаются несколькими способами. В частности, речь идёт о линейно-контрольной службе, которая объезжает больницы и считает машины скорой у приёмного отделения. Также все выездные медицинские бригады независимо от того, кому они принадлежат, докладывают, если стоят более двух часов.
"И, кроме того, идёт мониторинг: все бригады имеют GPS-навигацию, и на экране своего компьютера ответственный дежурный врач видит, сколько скорых стоит и у какого стационара", — объяснил Бойков.
Он добавил, что для решения этого вопроса Комитет по здравоохранению Северной столицы принял специальные меры. Так, увеличено количество бригад в каждом приёмном отделении до семи-десяти и разработан алгоритм приёма пациентов с CоViD-19, который сейчас оптимизируется.
Бойков напомнил, что раньше в каждом стационаре была своя система, теперь же выбрана оптимальная общая, вследствие чего изменилась сама логистика приёма пациентов.
Ранее сообщалось, что в Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум. Люди в панике звонят в экстренные службы, чтобы узнать, где находится поликлиника или, например, какое лекарство им принять.
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