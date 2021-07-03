НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Япония предупредила США о возможности нового Пёрл-Харбора из-за учений РФ в Тихом океане

Однако там отметили, что ожидают, что Россия будет осуществлять манёвры, не нарушая норм международного права. В Токио также призвали проводить политику сдерживания против Китая, который устраивает учения в координации с Москвой.

3 июля, 16:48
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hIFr2kBal3c&t=6s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Скриншот © YouTube / Минобороны России

Военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, считает замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма. Об этом сообщает Daily Express.

"Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор. <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", — отметил политик.

"Чёрная метка!": Японцев испугали слова Путина о возможности потопления британского эсминца

"Чёрная метка!": Японцев испугали слова Путина о возможности потопления британского эсминца

Таким образом он попытался провести параллели между действиями РФ и нападением японской армии на американский остров Оаху в годы Второй мировой войны. При этом замминистра отметил, что, по ожиданиям военных, Россия будет осуществлять манёвры, не нарушая международного права. Кроме того, Накаяма призвал проводить политику сдерживания против Китая, который, по его мнению, устраивает учения в координации с Москвой.

Ранее Лайф рассказывал, что в середине июня в Тихом океане Россия провела оперативные учения. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В ходе манёвров было отработано уничтожение авианосца условного противника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

С американского эсминца засняли российские учения в Чёрном море

сегодня в 09:26

Россия рассматривает учения "Военный щит" через призму безопасности своих рубежей, заявили в МИД

сегодня в 13:53

На Украине пригрозили открыть огонь по российским кораблям в Керченском проливе

сегодня в 12:24

Мясников раскрыл россиянам нестандартные последствия укуса клеща

сегодня в 16:43

В Подмосковье рассказали, сколько будет стоить газификация домов в деревнях и сёлах

сегодня в 16:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1