Япония предупредила США о возможности нового Пёрл-Харбора из-за учений РФ в Тихом океане

Военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, считает замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма. Об этом сообщает Daily Express.

"Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор. <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", — отметил политик.

Таким образом он попытался провести параллели между действиями РФ и нападением японской армии на американский остров Оаху в годы Второй мировой войны. При этом замминистра отметил, что, по ожиданиям военных, Россия будет осуществлять манёвры, не нарушая международного права. Кроме того, Накаяма призвал проводить политику сдерживания против Китая, который, по его мнению, устраивает учения в координации с Москвой.