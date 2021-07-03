Япония предупредила США о возможности нового Пёрл-Харбора из-за учений РФ в Тихом океане
Однако там отметили, что ожидают, что Россия будет осуществлять манёвры, не нарушая норм международного права. В Токио также призвали проводить политику сдерживания против Китая, который устраивает учения в координации с Москвой.
Скриншот © YouTube / Минобороны России
Военные учения России в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, считает замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма. Об этом сообщает Daily Express.
"Семьдесят лет назад мы напали на Пёрл-Харбор. <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", — отметил политик.
Таким образом он попытался провести параллели между действиями РФ и нападением японской армии на американский остров Оаху в годы Второй мировой войны. При этом замминистра отметил, что, по ожиданиям военных, Россия будет осуществлять манёвры, не нарушая международного права. Кроме того, Накаяма призвал проводить политику сдерживания против Китая, который, по его мнению, устраивает учения в координации с Москвой.
Ранее Лайф рассказывал, что в середине июня в Тихом океане Россия провела оперативные учения. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В ходе манёвров было отработано уничтожение авианосца условного противника.
Комментариев: 0