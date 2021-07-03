Медики рассказали, какие три признака указывают на рак языка
Злокачественные образования могут развиваться на этом органе или под ним. При этом незаживающие воспаления — лишь один из поводов для незамедлительного визита к врачу.
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Специалисты медицинской организации Cancer Research UK рассказали, какие признаки могут указывать на рак полости рта. Об этом сообщает газета Daily Express.
Отмечается, что злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. При этом похожее на красную или белую точку воспаление, которое долго не проходит, является поводом для незамедлительного визита к врачу. Ещё одним тревожным признаком медики назвали язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно. Кроме того, если язык начинает кровоточить при случайном прокусывании, это тоже может свидетельствовать об онкологическом заболевании.
Среди прочего возможными симптомами рака ротовой полости могут быть постоянная боль в горле, боль при глотании, стойкое онемение во рту или боль в ухе. Медики подчеркнули, что риск развития такого заболевания возрастает при злоупотреблении алкоголем, курении и заражении вирусом папилломы человека.
Ранее онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени. По его словам, симптоматика может быть разной — всё зависит от расположения опухоли. Выявить заболевание на ранней стадии поможет регулярное обследование, напомнил врач.
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