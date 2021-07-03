Медики рассказали, какие три признака указывают на рак языка

Отмечается, что злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. При этом похожее на красную или белую точку воспаление, которое долго не проходит, является поводом для незамедлительного визита к врачу. Ещё одним тревожным признаком медики назвали язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно. Кроме того, если язык начинает кровоточить при случайном прокусывании, это тоже может свидетельствовать об онкологическом заболевании.