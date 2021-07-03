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Митя Фомин раскрыл, как заработал на квартиры в Москве и замок в Италии

По словам артиста, средства на все дома он заполучил во времена популярности группы Hi-Fi. Доход тогда был большой, а Митя "никогда не тратил деньги" просто так.

3 июля, 17:11

Фото © Instagram / mf_agent

Певец и телеведущий Митя Фомин за время своей работы смог накопить денег на недвижимость не только в России, но и за границей. Об этом он рассказал в выпуске шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, который выйдет 3 июля.

Как сообщает радио "Комсомольская правда", экс-солист группы Hi-Fi имеет вид на жительство в Италии. Там он купил собственный замок — так артист называет большой особняк. Фомин рассказал, что это большой каменный дом с садом, который он отремонтировал, сделав уютнее, и теперь в нём есть несколько спален, камин и настоящий колодец во дворе.

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При этом у артиста есть две квартиры в Москве и апартаменты в Севастополе, окна которых открывают вид на Чёрное море. Отвечая на вопрос ведущей, откуда у него столько денег, певец отметил, что основной доход он получил ещё во времена популярности Hi-Fi — в начале нулевых группа хорошо зарабатывала, а он "никогда не тратил деньги" просто так.

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Ранее стали известны доходы Собчак за первый пандемийный год. Её супруг указал в декларации сведения о состоянии блогерши и журналистки. Оказалось, его заработок куда меньше.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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