Митя Фомин раскрыл, как заработал на квартиры в Москве и замок в Италии

Певец и телеведущий Митя Фомин за время своей работы смог накопить денег на недвижимость не только в России, но и за границей. Об этом он рассказал в выпуске шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, который выйдет 3 июля.

Как сообщает радио "Комсомольская правда", экс-солист группы Hi-Fi имеет вид на жительство в Италии. Там он купил собственный замок — так артист называет большой особняк. Фомин рассказал, что это большой каменный дом с садом, который он отремонтировал, сделав уютнее, и теперь в нём есть несколько спален, камин и настоящий колодец во дворе.

При этом у артиста есть две квартиры в Москве и апартаменты в Севастополе, окна которых открывают вид на Чёрное море. Отвечая на вопрос ведущей, откуда у него столько денег, певец отметил, что основной доход он получил ещё во времена популярности Hi-Fi — в начале нулевых группа хорошо зарабатывала, а он "никогда не тратил деньги" просто так.