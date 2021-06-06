10 случаев, когда топовым голливудским актёрам платили сущие копейки, начиная от $3 за фильм
Люди считают, что голливудские актёры получают за съёмки по несколько миллионов долларов без исключения. Реальность же от этого очень далека. Даже за легендарные роли вознаграждение может быть весьма скромным, а иногда актёры вообще соглашаются работать за спасибо. В подборке ниже — 10 примеров, доказывающих, что сумма гонорара на игру никак не влияет.
Фото © Кинопоиск / Первый мститель
За роль Джея Ди в фильме "Тельма и Луиза" 1991 года Питту заплатили 6 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Тельма и Луиза
Сейчас же актёру платят в среднем по 300 миллионов за роль.
В фильме "Академия Рашмор" 1998 года Билл Мюррей заработал всего 9 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Академия Рашмор
Это был первый фильм Уэса Андерсена, в котором сыграл Мюррей. И хоть актёру заплатили копейки, ясно, что он был не против — с тех пор Билл принимал участие во всех фильмах режиссёра.
За съёмки в "Первом мстителе" Крису Эвансу заплатили скромные по меркам Marvel 300 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Первый мститель
Переживать за актёра не стоит. С тех пор прошло десять лет, и его заработки на той же киновселенной сильно выросли. Так, с июня 2018 по июнь 2019-го Эванс заработал 43,5 млн долларов.
Сообщается, что за съёмки в первой "Чудо-женщине" Галь Гадот получила 300 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Чудо-женщина
Весьма скромное вознаграждение главной актрисе в фильме, который за время проката смог собрать 821 миллион долларов. Получается, гонорар Галь — 1/2736 от сборов.
За оскораносную роль Оливии в фильме "Цветы лиловые полей" 1985 года знаменитая телеведущая получила 35 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Цветы лиловые полей
Впрочем, о деньгах звезда не беспокоилась. 35 тысяч — капля в море её почти трёхмиллиардного капитала.
За главную роль в легендарном хорроре "Хэллоуин" Джейми Ли Кёртис получила всего 8 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Хэллоуин
Сейчас актриса зарабатывает в сотни раз больше, но на тот момент она была рада и такому гонорару.
На съёмках драмы "Зимняя кость" 2010 года Дженифер Лоуренс зарабатывала по 3 тысячи долларов в неделю
Фото © Кинопоиск / Зимняя кость
К примеру, уже через пару лет в "Голодных играх" девушка получала полмиллиона за фильм.
За сценарий, режиссёрскую работу и съёмки в фильме "Доброй ночи и удачи" Джордж Клуни получил символическую плату в 3 доллара
Фото © Кинопоиск / Доброй ночи и удачи
Позже проект, который так увлёк актёра, получил 6 номинаций "Оскара"!
Фильм "Стриптизёрши" 2019 года спровоцировал целую вереницу скандалов. Должно быть, Дженнифер Лопес кусала локти, читая разгромные статьи про фильм. Ведь за этот ужас она не получила ни доллара — только убытки
Фото © Кинопоиск / Стриптизёрши
За "Стриптизёрш" мне никто не заплатил гору денег. И снималась, и продюсировала я бесплатно. Я ставлю только на себя, как и героиня Дженни с района. И делаю лишь то, что хочу и люблю
За легендарную роль в фильме "Криминальное чтиво" Джону Траволте заплатили 150 тысяч долларов
Фото © Кинопоиск / Криминальное чтиво
В послужном списке Траволты есть картины разного качества. Удивительно, что самая популярная его работа оказалась почти и самой низкооплачиваемой, пишет Insider.
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