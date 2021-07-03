15 подозрительно странных и смешных семейных фото, на которых откуда-то появились мировые звёзды

"Билл Мюррей присматривал за моим братом и мной. Вот наша фотография в конце 1980-х"

"Мой сын больше похож на Гарри Поттера, чем сам Гарри Поттер"

"Фото из дома друзей моей бабушки. Женщина приклеила на своего покойного (и, видимо, не очень красивого) мужа лицо Лео Ди Каприо, которое она вырезала из журнала. Фотошоп прямиком из 80-х"

"Мой папа и Элвис. Он всегда говорил нам, что раньше они тусовались вместе, но мы ему не верили... до сих пор"

"Мой папа играл против Майкла Джордана в старшей школе"

"Винтажный "полароид", на котором — мистер Ти, моя мама и маленькая я. 1984 год"

"Я немного нервничал, когда встретил Моргана Фримена"

"Что ж, сегодня сам Элтон заметил моего брата в столовке"

"Сегодня моей маме на работе сказали "прогнать бомжа" с поля. Им оказался Билл Мюррей"

"Журнал Lakers Magazine разместил фотографию меня и моего сына в разделе "Лица в толпе", посвящённом знаменитостям. Они думали, что я Зак Галифанакис!"

"Мама не ответила на мой звонок сегодня. На вопрос, чем это она занимается, она отправила это фото"

"Чак Норрис восхищается петухом отца моего друга. 80-е"

"Мой друг останавливался в отеле в Вегасе. Он был пойман с поличным, пытаясь сделать это фото"

"Это чудесное фото моей дорогой мамы, сделанное в 80-х, очевидно, с приклеенным Томасом Салливаном Магнумом. Лучшая часть этой фотографии — это очки, но вторая лучшая часть — это то, что моя мама отказывается признать, что это фейк"

"Мой дядя после того, как споткнулся и упал перед королевой, 1987 год"

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda и на официальном сайте проекта awkwardfamilyphotos.com.