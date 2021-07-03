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15 подозрительно странных и смешных семейных фото, на которых откуда-то появились мировые звёзды

Проект Awkward Family Photos ("Неловкие семейные фотографии") уже 12 лет собирает странные снимки шутников со всей планеты. Среди сотен тысяч работ есть не только те, что сделаны в узком семейном кругу. На некоторые попали настоящие знаменитости, сделав кадры действительно шикарными. В подборке ниже — 15 звёздных публикаций, которые заставят вас улыбнуться.

3 июля, 15:00

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Билл Мюррей присматривал за моим братом и мной. Вот наша фотография в конце 1980-х"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мой сын больше похож на Гарри Поттера, чем сам Гарри Поттер"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Фото из дома друзей моей бабушки. Женщина приклеила на своего покойного (и, видимо, не очень красивого) мужа лицо Лео Ди Каприо, которое она вырезала из журнала. Фотошоп прямиком из 80-х"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мой папа и Элвис. Он всегда говорил нам, что раньше они тусовались вместе, но мы ему не верили... до сих пор"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мой папа играл против Майкла Джордана в старшей школе"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Винтажный "полароид", на котором — мистер Ти, моя мама и маленькая я. 1984 год"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Я немного нервничал, когда встретил Моргана Фримена"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Что ж, сегодня сам Элтон заметил моего брата в столовке"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Сегодня моей маме на работе сказали "прогнать бомжа" с поля. Им оказался Билл Мюррей"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Журнал Lakers Magazine разместил фотографию меня и моего сына в разделе "Лица в толпе", посвящённом знаменитостям. Они думали, что я Зак Галифанакис!"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мама не ответила на мой звонок сегодня. На вопрос, чем это она занимается, она отправила это фото"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Чак Норрис восхищается петухом отца моего друга. 80-е"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мой друг останавливался в отеле в Вегасе. Он был пойман с поличным, пытаясь сделать это фото"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Это чудесное фото моей дорогой мамы, сделанное в 80-х, очевидно, с приклеенным Томасом Салливаном Магнумом. Лучшая часть этой фотографии — это очки, но вторая лучшая часть — это то, что моя мама отказывается признать, что это фейк"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

"Мой дядя после того, как споткнулся и упал перед королевой, 1987 год"

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Фото © awkwardfamilyphotos.com

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda и на официальном сайте проекта awkwardfamilyphotos.com.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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