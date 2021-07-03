Сразу после прямой линии с президентом в Рунете появилась шутка: "После того как пенсионерка не смогла дозвониться на прямую линию Путину, губернатор на радостях подарил ей двухкомнатную квартиру". Это, конечно, достаточно милое описание того, что на самом деле происходит вокруг общения российского президента с народом: никому из регионального начальства не нужно, чтобы президент страны знал, как на самом деле обстоят дела на местах.

Это в одной реальности, а в другой реальности – сын ярославского губернатора топит в речке где то в Москве электромобиль «Тесла» за 20 миллионов рублей. И никто его не спрашивает – заработал, али насосал? Да и сам губер ни в чем себе не отказывает, судя по котлам за два миллиона. То есть, на одни часы можно доплату ярославской пенсионерке платить 500 месяцев. Ну, что – тоже заработал, соколик?

Понятное дело, что многим из них эта прямая линия — как серпом по "тесле". Они же привыкли, радуются, когда "Путин во всём виноват", а они втихушку пилят деньги и грабят своих же соотечественников и земляков. "Да-да, конечно, Путин во всём виноват и Кремль". На вопрос, а не пробовали ли они не воровать, удивлённо устремляют пустые глаза в небо. Не сомневаюсь: эти люди сделают всё, чтобы начальство не узнало про их делишки. Когда я говорю "всё", я имею в виду именно "всё".

Вот и на активиста из Тамбовской области, который готовил обращение к Путину из-за строительства мусорного полигона, совершено нападение. Мужчину избили и ранили ножом. Это произошло в восемь утра у дома Романа Герасимова в селе Берëзовка. Трое неизвестных мужчин подкараулили хозяина, вытащили его из машины и начали избивать. На шум выбежали жена и сын Герасимова — их неизвестные залили газовым баллончиком. Самого активиста жестоко избили и три раза ударили ножом — попали в живот, грудь и ногу. После нападения преступники скрылись на машине без номеров, а пострадавшего доставили в одну из тамбовских больниц.

Ну, чтобы вы понимали, Роман даже не вышел в эфир, он только связался с редакцией прямой линии, и его попросили подготовиться к эфиру. И — следите за руками: неожиданно в день обращения на территории Дегтянского сельсовета выключили интернет. Кроме того, в день прямого эфира неизвестные порезали колесо автомобиля Романа. А сегодня и его самого.

Мы понимаем, что сегодня на экологию выделяются бешеные деньги, и на обработку мусора — тоже. И понятно, кого притягивают эти суммы. Но для того, чтобы настолько борзо и тотально вести себя, надо быть связанным не с бандитами, а с местной властью. Той самой, которая превращает ваш необработанный мусор не в построенные заводы, а в дикие свалки у вас под окнами, в "теслы" для своих одуревших от вседозволенности детишек и московскую недвижимость для своих содержанок.

Президент у вас виноват, как же. Видимо, за слишком хорошую память и глаз разведчика. Слишком долго сидит на одном месте? Да если бы он вам головы отрывал и кидал под ноги ограбленным вами пенсионерам, его бы навечно назначили царём всея Руси благодарные граждане, а на часть возвращённых денег ещё бы и статую золотую поставили.