В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 18 лет

В Таджикистане объявили о введении в стране с 1 июля обязательной вакцинации от коронавируса для взрослого населения. Соответствующее решение принял местный оперштаб по борьбе с пандемией, пишет агентство "Ховар".

"Вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 18 лет. Для её прохождения граждане республики должны обратиться к семейному врачу или в больницу по месту жительства", — указали в штабе, отметив, что прививки будут делать бесплатно.

Кроме того, жителям Таджикистана, которые недавно приехали в страну из-за рубежа, штаб порекомендовал пройти тест на ковид и на десять суток сесть на карантин независимо от результата анализа. Также в связи с ростом числа заболевших CoViD-19 граждан республики призвали ограничить количество гостей на массовых мероприятиях, включая свадьбы.

Согласно последним данным Минздрава Таджикистана, в стране сейчас для вакцинации используют британо-шведский препарат AstraZeneca, а также китайский Sinovac Biotech.