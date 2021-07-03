В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 18 лет
Вместе с тем жителям республики, которые недавно приехали в страну из-за рубежа, оперштаб порекомендовал пройти тест на CoViD-19 и на десять суток сесть на карантин независимо от результата анализа.
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В Таджикистане объявили о введении в стране с 1 июля обязательной вакцинации от коронавируса для взрослого населения. Соответствующее решение принял местный оперштаб по борьбе с пандемией, пишет агентство "Ховар".
"Вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 18 лет. Для её прохождения граждане республики должны обратиться к семейному врачу или в больницу по месту жительства", — указали в штабе, отметив, что прививки будут делать бесплатно.
Кроме того, жителям Таджикистана, которые недавно приехали в страну из-за рубежа, штаб порекомендовал пройти тест на ковид и на десять суток сесть на карантин независимо от результата анализа. Также в связи с ростом числа заболевших CoViD-19 граждан республики призвали ограничить количество гостей на массовых мероприятиях, включая свадьбы.
Согласно последним данным Минздрава Таджикистана, в стране сейчас для вакцинации используют британо-шведский препарат AstraZeneca, а также китайский Sinovac Biotech.
Ранее врач рассказал о смертельной опасности из-за самолечения от CoViD-19. Бесконтрольные дозы лекарств от ковида, по его словам, не вредят вирусу, а, наоборот, делают его ещё сильнее. А это, в свою очередь, может привести к возникновению новых штаммов-мутантов.
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