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Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, требует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, звезде понадобится ряд специальных процедур.

3 июля, 17:29
<p>Певица МакSим. Фото © VK / <a href="https://vk.com/maksimofficial?z=photo292963385_435678169/photos292963385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Максимова</a></p>

Певица МакSим. Фото © VK / Марина Максимова

После долгого пребывания на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у певицы МакSим могут развиться аутоиммунные осложнения. Об этом сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппо.

"Необходима продолжительная терапия, чтобы убрать хроническое воспаление. В противном случае после коронавируса могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать этого поможет адаптационная медицина", сказала специалист в интервью Wday.ru.

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Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, требует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, певице Максим понадобится ряд специальных процедур. Речь идёт о гипокситерапии — это метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. Гелиокс-терапия, как уточнила Шуппо, также поможет восстановить дыхательные функции. Кроме того, потребуется лечение разрушенной от ковида кишечной микробиоты, добавила специалист.

Ранее менеджер рассказала о состоянии певицы МакSим после двух недель комы. Сейчас медики уже не проводят никаких тестов на ковид, отметила Яна Богушевская. По её словам, их усилия сосредоточены исключительно на том, чтобы стабилизировать тяжёлое состояние.

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Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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