Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

После долгого пребывания на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у певицы МакSим могут развиться аутоиммунные осложнения. Об этом сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппо.

"Необходима продолжительная терапия, чтобы убрать хроническое воспаление. В противном случае после коронавируса могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать этого поможет адаптационная медицина", — сказала специалист в интервью Wday.ru.

Поражение 80% лёгких, как у 38-летней артистки, бесспорно, требует долгой реабилитации, подчеркнула медик. По её словам, чтобы вернуться к нормальной жизни, певице Максим понадобится ряд специальных процедур. Речь идёт о гипокситерапии — это метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. Гелиокс-терапия, как уточнила Шуппо, также поможет восстановить дыхательные функции. Кроме того, потребуется лечение разрушенной от ковида кишечной микробиоты, добавила специалист.