В Москве погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу

В столице трагически погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным нашего собеседника, тело 35-летнего спортсмена нашли на улице Михалковской. Причина и обстоятельства его гибели пока уточняются, однако, как утверждает источник, трагедия, по предварительным данным, никак не связана с криминалом.

Сомхишвили несколько лет назад был одним из лидеров мини-футбольного клуба КПРФ, также он играл за МФК ЦСКА и "Мытищи". В составе сборной России спортсмен провёл два матча в 2007 году.