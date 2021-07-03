В Москве погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу
Причина и обстоятельства смерти 35-летнего спортсмена пока уточняются. Однако, как утверждает наш источник, трагедия, по предварительным данным, никак не связана с криминалом.
Георгий Сомхишвили. Фото © Ассоциация мини-футбола России
В столице трагически погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили. Об этом Лайфу сообщил источник.
По данным нашего собеседника, тело 35-летнего спортсмена нашли на улице Михалковской. Причина и обстоятельства его гибели пока уточняются, однако, как утверждает источник, трагедия, по предварительным данным, никак не связана с криминалом.
Сомхишвили несколько лет назад был одним из лидеров мини-футбольного клуба КПРФ, также он играл за МФК ЦСКА и "Мытищи". В составе сборной России спортсмен провёл два матча в 2007 году.
Ранее на юге Москвы маленький ребёнок выпал из окна 14-го этажа. Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. По информации источников Лайфа, ребёнок воспитывался в неблагополучной семье, родители злоупотребляли алкоголем. Со слов соседей, вечером перед трагедией у них тоже было застолье.
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