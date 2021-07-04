"Выдающаяся игра": Британский премьер прокомментировал разгром Украины Англией на Евро-2020
Борис Джонсон призвал футболистов привезти главный трофей этого европейского чемпионата на родину.
Борис Джонсон. Фото © Facebook / borisjohnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал выдающейся игру сборной Англии во время матча с командой Украины, который закончился со счётом 4:0.
"Выдающаяся игра сборной Англии сегодня вечером. Мы все собираемся болеть за вас в полуфинале", — написал Джонсон в "Твиттере".
Он призвал футболистов принести главный трофей этого европейского чемпионата на родину.
Напомним, в полуфинале Англия 7 июля сыграет с Данией, которая в 1/4 финала обыграла чехов (2:1). А 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.
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