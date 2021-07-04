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"Выдающаяся игра": Британский премьер прокомментировал разгром Украины Англией на Евро-2020

Борис Джонсон призвал футболистов привезти главный трофей этого европейского чемпионата на родину.

3 июля, 22:23
<p>Борис Джонсон. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10158432039766317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borisjohnson</a></p>

Борис Джонсон. Фото © Facebook / borisjohnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал выдающейся игру сборной Англии во время матча с командой Украины, который закончился со счётом 4:0.

"Выдающаяся игра сборной Англии сегодня вечером. Мы все собираемся болеть за вас в полуфинале", — написал Джонсон в "Твиттере".

Он призвал футболистов принести главный трофей этого европейского чемпионата на родину.

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"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020

Напомним, в полуфинале Англия 7 июля сыграет с Данией, которая в 1/4 финала обыграла чехов (2:1). А 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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