Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал выдающейся игру сборной Англии во время матча с командой Украины, который закончился со счётом 4:0.

"Выдающаяся игра сборной Англии сегодня вечером. Мы все собираемся болеть за вас в полуфинале", — написал Джонсон в "Твиттере".

Он призвал футболистов принести главный трофей этого европейского чемпионата на родину.