Сказка закончилась: Сборная Украины крупно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020
За выход в финал родоначальники футбола 7 июля сразятся со сборной Дании. Эта игра, как и все оставшиеся матчи чемпионата Европы, пройдёт на лондонском стадионе "Уэмбли".
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Англии разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 4:0. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.
Родоначальники футбола вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Рахим Стерлинг разрезающей передачей вывел один на один с украинским вратарём Гарри Кейна, и капитан сборной Англии уверенно пробил мимо Георгия Бущана.
Второй тайм для украинцев начался крайне неудачно. Кейна сбили у чужой штрафной, Люк Шоу подал со стандарта, и Гарри Магуайр головой послал мяч в ворота.
И почти сразу же преимущество англичан стало крупным. Стерлинг на левом краю исполнил пас пяткой, Шоу навесил в центр, и Кейн неотразимо пробил головой с отскоком от газона.
Но это было ещё не всё. На 63-й минуте Мэйсон Майунт подал угловой с правого фланга, и Джордан Хендерсон, воспользовавшись ошибкой украинцев в обороне, ударом головой сделал счёт совсем неприличным.
Следующим соперником англичан на Евро-2020 станет сборная Дании, одолевшая команду Чехии (2:1). Полуфинальная игра пройдёт 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В другом матче за выход в финал 6 июля сыграют команды Испании и Италии. Эта встреча также состоится в британской столице.
Футбол. Евро-2020
Четвертьфинал
Украина — Англия — 0:4
Голы: Кейн, 4' (0:1), Магуайр, 46' (0:2), Кейн, 50' (0:3), Хендерсон, 63' (0:4)
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