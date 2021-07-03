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Сказка закончилась: Сборная Украины крупно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020

За выход в финал родоначальники футбола 7 июля сразятся со сборной Дании. Эта игра, как и все оставшиеся матчи чемпионата Европы, пройдёт на лондонском стадионе "Уэмбли".

3 июля, 20:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1411425466209214470/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Англии разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 4:0. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Родоначальники футбола вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Рахим Стерлинг разрезающей передачей вывел один на один с украинским вратарём Гарри Кейна, и капитан сборной Англии уверенно пробил мимо Георгия Бущана.

Второй тайм для украинцев начался крайне неудачно. Кейна сбили у чужой штрафной, Люк Шоу подал со стандарта, и Гарри Магуайр головой послал мяч в ворота.

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И почти сразу же преимущество англичан стало крупным. Стерлинг на левом краю исполнил пас пяткой, Шоу навесил в центр, и Кейн неотразимо пробил головой с отскоком от газона.

Но это было ещё не всё. На 63-й минуте Мэйсон Майунт подал угловой с правого фланга, и Джордан Хендерсон, воспользовавшись ошибкой украинцев в обороне, ударом головой сделал счёт совсем неприличным.

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Следующим соперником англичан на Евро-2020 станет сборная Дании, одолевшая команду Чехии (2:1). Полуфинальная игра пройдёт 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В другом матче за выход в финал 6 июля сыграют команды Испании и Италии. Эта встреча также состоится в британской столице.

Футбол. Евро-2020

Четвертьфинал

Украина — Англия — 0:4

Голы: Кейн, 4' (0:1), Магуайр, 46' (0:2), Кейн, 50' (0:3), Хендерсон, 63' (0:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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