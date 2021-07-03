Сборная Англии разгромила команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу со счётом 4:0. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Родоначальники футбола вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Рахим Стерлинг разрезающей передачей вывел один на один с украинским вратарём Гарри Кейна, и капитан сборной Англии уверенно пробил мимо Георгия Бущана.

Второй тайм для украинцев начался крайне неудачно. Кейна сбили у чужой штрафной, Люк Шоу подал со стандарта, и Гарри Магуайр головой послал мяч в ворота.

И почти сразу же преимущество англичан стало крупным. Стерлинг на левом краю исполнил пас пяткой, Шоу навесил в центр, и Кейн неотразимо пробил головой с отскоком от газона.

Но это было ещё не всё. На 63-й минуте Мэйсон Майунт подал угловой с правого фланга, и Джордан Хендерсон, воспользовавшись ошибкой украинцев в обороне, ударом головой сделал счёт совсем неприличным.

Следующим соперником англичан на Евро-2020 станет сборная Дании, одолевшая команду Чехии (2:1). Полуфинальная игра пройдёт 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В другом матче за выход в финал 6 июля сыграют команды Испании и Италии. Эта встреча также состоится в британской столице.