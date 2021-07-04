"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020
Команда покидает чемпионат, но глава страны уверен, что спортсмены ещё "попортят нервы" грандам на ЧМ-2022.
Фото © Twitter / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футболистам национальной сборной после того, как команда проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 с разгромным счётом 4:0.
"Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Мы обязательно пробьёмся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!" — написал Зеленский в "Фейсбуке".
Он отметил, что команда Украины показала лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. "Дальше — только лучше", — уверен Зеленский.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Украины крупно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020. За выход в финал родоначальники футбола 7 июля сразятся со сборной Дании. Эта игра, как и все оставшиеся матчи чемпионата Европы, пройдёт на лондонском стадионе "Уэмбли".
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