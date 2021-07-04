Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футболистам национальной сборной после того, как команда проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 с разгромным счётом 4:0.

"Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Мы обязательно пробьёмся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!" — написал Зеленский в "Фейсбуке".

Он отметил, что команда Украины показала лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. "Дальше — только лучше", — уверен Зеленский.