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"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020

Команда покидает чемпионат, но глава страны уверен, что спортсмены ещё "попортят нервы" грандам на ЧМ-2022.

3 июля, 21:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1411427164260536331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Twitter / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к футболистам национальной сборной после того, как команда проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 с разгромным счётом 4:0.

"Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Мы обязательно пробьёмся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!" написал Зеленский в "Фейсбуке".

Он отметил, что команда Украины показала лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. "Дальше — только лучше", — уверен Зеленский.

Наши обидчики уже с медалями: Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Наши обидчики уже с медалями: Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Ранее Лайф сообщал, что сборная Украины крупно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020. За выход в финал родоначальники футбола 7 июля сразятся со сборной Дании. Эта игра, как и все оставшиеся матчи чемпионата Европы, пройдёт на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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