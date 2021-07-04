Пьяный непристёгнутый уралец раздавил собой пятилетнюю дочь во время аварии

На трассе под Первоуральском произошло жуткое ДТП. Пьяный водитель, который вёз на коленках свою пятилетнюю дочь, врезался в дерево. Мужчина буквально раздавил её своим весом. Также в салоне автомобиля находился его семилетний сын, он попал в больницу.

"Нетрезвый водитель погубил собственную пятилетнюю дочь, перевозя её в нарушение правил на коленях. Мужчина придавил дочь своим телом. Ещё один пассажир, его семилетний сын, находится в больнице в тяжёлом состоянии", — сообщили e1.ru в УГИБДД УМВД РФ по Свердловской области.

Сам водитель не пострадал. При этом он ранее уже был лишён права управления транспортными средствами за обгон по встречной полосе. Срок лишения не истёк, но мужчина всё равно сел за руль. Уточняется, что признаки опьянения были визуальными, но от медицинского освидетельствования он отказался.

На мужчину составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки детей и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Водитель задержан, автомобиль помещён на специализированную стоянку.