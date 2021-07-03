Бэк-вокалист популярной не только в России, но и за рубежом отечественной рейв-группы Little Big Антон Лиссов сообщил, что дороги коллектива и танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш, разошлись. "Димарик хапанул своего", и теперь у каждого своя жизнь, заявил музыкант.



Пухляш действительно "хапанул" славы именно благодаря участию в нескольких клипах группы. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Возможно, поэтому Лиссов в своём интервью ютуб-каналу Street Beat TV выразил недоумение тем, что Пухляш "задвинул" танцы и начал заниматься торговлей и рекламой. Коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп".

"Странно, что он занимается торговлей. Если бы он продолжил с танцами, было бы интереснее. У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. Мы закрыли эту историю", — сообщил Лиссов.