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"Мы закрыли эту историю": Дороги Little Big и Пухляша разошлись из-за рекламы

До встречи с этим музыкальным коллективом Дмитрий Красилов не был известен, а участие в нескольких клипах позволило ему начать зарабатывать на собственном имени.

3 июля, 20:57

Бэк-вокалист популярной не только в России, но и за рубежом отечественной рейв-группы Little Big Антон Лиссов сообщил, что дороги коллектива и танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш, разошлись. "Димарик хапанул своего", и теперь у каждого своя жизнь, заявил музыкант.

Пухляш действительно "хапанул" славы именно благодаря участию в нескольких клипах группы. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Возможно, поэтому Лиссов в своём интервью ютуб-каналу Street Beat TV выразил недоумение тем, что Пухляш "задвинул" танцы и начал заниматься торговлей и рекламой. Коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп".

"Странно, что он занимается торговлей. Если бы он продолжил с танцами, было бы интереснее. У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. Мы закрыли эту историю", — сообщил Лиссов.

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Ранее Лайф рассказывал, как Ильич из Little Big оторвал свои усы во время концерта. После он решил узнать у фанатов их мнение по поводу резкой смены своего имиджа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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