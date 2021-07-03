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Житель Набережных Челнов закрылся в квартире и пригрозил взорвать дом

Мужчина вёл себя неадекватно и агрессивно, кидал в других ножи, угрожая убийством.

3 июля, 20:52

Житель посёлка ЗЯБ в Набережных Челнах закрылся в своей квартире и угрожал устроить взрыв. А перед этим он шумел в квартире, кидался с балкона ножами. Встревоженные соседи вызвали полицейских.

По данным Лайфа, нарушителя зовут Ильнур, ему 32 года. По предварительным данным, он был под наркотиками. При задержании неадекватного мужчины никто не пострадал. Взрывчатки у него кинологи не нашли.

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А в конце июня в Саранске мужчина с ножом кидался на детей, которые хотели забрать мяч. Как стало известно Лайфу, это было не первое подобное нападение героя ролика. Ранее он уже угрожал одному из жителей дома и чуть не убил его собаку.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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