Житель Набережных Челнов закрылся в квартире и пригрозил взорвать дом
Мужчина вёл себя неадекватно и агрессивно, кидал в других ножи, угрожая убийством.
Житель посёлка ЗЯБ в Набережных Челнах закрылся в своей квартире и угрожал устроить взрыв. А перед этим он шумел в квартире, кидался с балкона ножами. Встревоженные соседи вызвали полицейских.
По данным Лайфа, нарушителя зовут Ильнур, ему 32 года. По предварительным данным, он был под наркотиками. При задержании неадекватного мужчины никто не пострадал. Взрывчатки у него кинологи не нашли.
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А в конце июня в Саранске мужчина с ножом кидался на детей, которые хотели забрать мяч. Как стало известно Лайфу, это было не первое подобное нападение героя ролика. Ранее он уже угрожал одному из жителей дома и чуть не убил его собаку.
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