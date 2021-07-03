Житель Набережных Челнов закрылся в квартире и пригрозил взорвать дом

Житель посёлка ЗЯБ в Набережных Челнах закрылся в своей квартире и угрожал устроить взрыв. А перед этим он шумел в квартире, кидался с балкона ножами. Встревоженные соседи вызвали полицейских.

По данным Лайфа, нарушителя зовут Ильнур, ему 32 года. По предварительным данным, он был под наркотиками. При задержании неадекватного мужчины никто не пострадал. Взрывчатки у него кинологи не нашли.