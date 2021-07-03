Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

Соединённые Штаты Америки не смогут вести одновременно две войны — с Россией и Китаем. Об этом заявил военный эксперт Роберт Фарли, чья статья опубликована на портале 19FortyFive.

Автор отмечает, что армии США придётся воевать с Китаем в Тихом океане, но союзники Вашингтона могут остаться в стороне. А вот в Европе, где развернутся боевые действия с Россией, сухопутные войска могут рассчитывать на поддержку стран НАТО. Однако и в этом случае США придётся туго из-за ведения боевых действий на двух фронтах.

Эксперт подчёркивает, что у Соединённых Штатов нет шансов продержаться долго. Он добавляет, что ядерный арсенал Америки удержит её противников от применения этого типа оружия.