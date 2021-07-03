В Казани сняли зажигательный клип к юбилею ГАИ. Видео © ГИБДД Татарстана

В Казани инспекторы ГИБДД станцевали в праздничном ролике к 85-летию службы. Видео опубликовало в социальных сетях. На первых кадрах проплывают красивые виды Казани. Затем инспекторы ГАИ синхронно исполнили танцевальные па под весёлую музыку. Далее съёмка перемещается на смотровую площадку центра семьи "Казан". Здесь бравые танцоры исполнили танец со светящимися жезлами.

Есть ещё один вариант видео — оно смонтировано под песню. В ней предлагается "головы вверх высоко поднять", потому что ГИБДД — 85.

Пользователи соцстей высоко оценили художественный замысел и танцевальные способности инспекторов. "Молодцы. У них нелёгкая работа. Благодаря этой профессии пьяные за рулём не сбивают людей. Хороший танец и видео в честь своего профессионального праздника.".