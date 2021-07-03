На Украине призвали не приглашать Меладзе на фестиваль из-за выступления в Белоруссии
Несколько общественных организаций направили письмо организаторам, в котором заявляют, что подобные артисты якобы портят имидж мероприятия и роняют авторитет страны.
Фото © Instagram / meladzevalerian
Российского певца Валерия Меладзе, а вместе с ним и ряд других артистов из РФ украинские общественники потребовали отстранить от участия в местном фестивале Atlas Weekend. Поводом они назвали участие артистов в концертах в Белоруссии.
"Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнёров фестиваля — обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля", — цитирует портал "Детектор медиа" фрагмент письма.
В обращении написано, что участие Меладзе якобы вредит репутации не только фестиваля, но и страны в целом.
Ранее Лайф рассказывал, что в Молдавии не исключили возможность запрета гастролей артистов из РФ, выступавших в Крыму. Там отметили, что стране нужно вернуться к старому регламенту, разработанному Министерством культуры, который "боролся с российской пропагандой".
Комментариев: 0