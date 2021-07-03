На Украине призвали не приглашать Меладзе на фестиваль из-за выступления в Белоруссии

Российского певца Валерия Меладзе, а вместе с ним и ряд других артистов из РФ украинские общественники потребовали отстранить от участия в местном фестивале Atlas Weekend. Поводом они назвали участие артистов в концертах в Белоруссии.

"Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнёров фестиваля — обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля", — цитирует портал "Детектор медиа" фрагмент письма.

В обращении написано, что участие Меладзе якобы вредит репутации не только фестиваля, но и страны в целом.