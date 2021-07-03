Катя Кищук показала обнажённые фото с бойфрендом, и после таких снимков любой занял бы его место

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила откровенные фотографии, на которых запечатлена вместе с бойфрендом Тайроном Фрэмптоном, известным под псевдонимом Slowthai. Снимки интимного характера, на которых пара ничего не скрывает от любопытных взглядов, включая своё счастье, девушка разместила в личном инстаграм-аккаунте. Фото были сделаны ещё в период беременности, но они настолько горячи, что любой занял бы место Фрэмптона. Напомним, ребёнка Кищук родила в середине июня.







На первом снимке будущие родители в костюмах Адама и Евы обнимаются и страстно целуются. Фото сопровождается лаконичной надписью "мама и папа" на английском языке.

На следующей карточке на тот момент ещё будущие родители в обнимку с улыбкой смотрят в камеру. А на третьем кадре фигура Кати прикрыта прозрачной накидкой.

"Прекрасная baby mama", "Шикарная мать!", "Так идёт животик", "Что за женщина!", "Потрясающая" — такие восторженные комментарии оставили фолловеры красотки под одним из снимков.