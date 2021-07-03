НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Катя Кищук показала обнажённые фото с бойфрендом, и после таких снимков любой занял бы его место

На одном из кадров экс-солистка группы Serebro облизывает своего избранника — рэпера Slowthai, а тот явно млеет, обнимая артистку.

3 июля, 19:41

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила откровенные фотографии, на которых запечатлена вместе с бойфрендом Тайроном Фрэмптоном, известным под псевдонимом Slowthai. Снимки интимного характера, на которых пара ничего не скрывает от любопытных взглядов, включая своё счастье, девушка разместила в личном инстаграм-аккаунте. Фото были сделаны ещё в период беременности, но они настолько горячи, что любой занял бы место Фрэмптона. Напомним, ребёнка Кищук родила в середине июня.

  • Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
    Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
  • Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
    Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
  • Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
    Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

1 / 3

На первом снимке будущие родители в костюмах Адама и Евы обнимаются и страстно целуются. Фото сопровождается лаконичной надписью "мама и папа" на английском языке.

Рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей

Рэперша Карди Би сообщила о беременности и тут же выложила такое голое фото, что стало не до детей

На следующей карточке на тот момент ещё будущие родители в обнимку с улыбкой смотрят в камеру. А на третьем кадре фигура Кати прикрыта прозрачной накидкой.

"Прекрасная baby mama", "Шикарная мать!", "Так идёт животик", "Что за женщина!", "Потрясающая" — такие восторженные комментарии оставили фолловеры красотки под одним из снимков.

Ранее Лайф писал, что Кищук родила ребёнка от британского рэпера. Катя не афишировала беременность, поэтому новость стала для многих неожиданностью. Новоиспечённая мать раскрыла имя малыша, однако его пол уточнять не стала, лишь опубликовала в соцсети фото, на котором запечатлена ножка младенца, закутанного в одеяло, с биркой из роддома.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экс-солистка группы Serebro родила ребёнка от британского рэпера

19 июня, 00:15

Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

сегодня в 17:29

Одни эскортницы с силиконом: Конкурс "Мисс Украина" оказался под угрозой срыва из-за отсутствия подходящих участниц

сегодня в 19:23

В Москве посреди улицы сгорел Ferrari

сегодня в 19:37

"Основа для стабилизации есть": Российский посол дал оценку отношениям с США

сегодня в 19:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1