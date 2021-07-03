Катя Кищук показала обнажённые фото с бойфрендом, и после таких снимков любой занял бы его место
На одном из кадров экс-солистка группы Serebro облизывает своего избранника — рэпера Slowthai, а тот явно млеет, обнимая артистку.
Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила откровенные фотографии, на которых запечатлена вместе с бойфрендом Тайроном Фрэмптоном, известным под псевдонимом Slowthai. Снимки интимного характера, на которых пара ничего не скрывает от любопытных взглядов, включая своё счастье, девушка разместила в личном инстаграм-аккаунте. Фото были сделаны ещё в период беременности, но они настолько горячи, что любой занял бы место Фрэмптона. Напомним, ребёнка Кищук родила в середине июня.
На первом снимке будущие родители в костюмах Адама и Евы обнимаются и страстно целуются. Фото сопровождается лаконичной надписью "мама и папа" на английском языке.
На следующей карточке на тот момент ещё будущие родители в обнимку с улыбкой смотрят в камеру. А на третьем кадре фигура Кати прикрыта прозрачной накидкой.
"Прекрасная baby mama", "Шикарная мать!", "Так идёт животик", "Что за женщина!", "Потрясающая" — такие восторженные комментарии оставили фолловеры красотки под одним из снимков.
Ранее Лайф писал, что Кищук родила ребёнка от британского рэпера. Катя не афишировала беременность, поэтому новость стала для многих неожиданностью. Новоиспечённая мать раскрыла имя малыша, однако его пол уточнять не стала, лишь опубликовала в соцсети фото, на котором запечатлена ножка младенца, закутанного в одеяло, с биркой из роддома.
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