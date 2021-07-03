"Основа для стабилизации есть": Российский посол дал оценку отношениям с США
Так, например, по вопросу обмена заключенными идёт "умственная работа". Однако в целом в Штатах сложился "консенсус в отношении жесткости к России".
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Власти США не намерены возвращать России отобранную дипсобственность, и этот вопрос остаётся одним из раздражителей в отношениях между странами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол убеждён в том, что профильные ведомства обратили внимание на слова Путина об участии Вашингтона в инциденте с британским эсминцем. В целом "основа для стабилизации отношений есть", полагает он. Так, например, по вопросу обмена заключенными идёт "умственная работа". В то же время Антонов выразил мнение, что в конгрессе США де-факто сложился "консенсус в отношении жесткости к России", поэтому в Москве понимают, что давление со стороны США продолжится. Он отметил, что "кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд".
"Руководители нынешней администрации неоднократно говорили, что политика санкций в отношении нас будет продолжена … При этом они взяли на себя право быть судьёй и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении РФ", — сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Ранее Лайф сообщал, о том, что в Кремле не ожидают смены недружественного курса США по отношению к России. Американцы после женевских переговоров двух президентов вряд ли отступятся от своей стратегической линии.
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