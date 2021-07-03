Организаторы конкурса "Мисс Украина" не могут найти 25 участниц, подходящих под требования, установленные американскими партнёрами мероприятия. Условия оказались слишком жёсткими. По правилам у красавиц не должно быть имплантатов, наколотых губ, нарощенных волос и татуировок, а репутация должна быть кристально чиста. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Кастинг на участие в главном конкурсе красоты в Незалежной проходит в Харькове. Претендентки на корону — десятки незамужних девушек в возрасте от 17 до 26 лет и ростом от 168 сантиметров. Помимо внешних данных красавицы должны обладать высоким интеллектуальным уровнем. Естественный девичий облик не должен быть нарушен пластикой, так как после конкурса "девушек надо выводить в люди".

Помимо очного кастинга девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина" с возможностью попасть на собеседование. Правда, по словам организаторов, часто реальность далека от присланных фотографий, так как девушки "очень любят фотошоп".

Директор конкурса Вероника Щипцова уточняет, что одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, — это предоставление девушками эскорт-услуг, что абсолютно запрещено. Чтобы установить репутацию претендентки, проверяют соцсети и задают немало вопросов.

"Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", — отметила Щипцова.

По её словам, многие участницы в мечте о короне не понимают, что после кастинга будет много работы в подготовке к самому конкурсу. В неё входит посещение культурных мероприятий, участие в благотворительности и занятия в спортивном лагере. Всё это отсеивает много претенденток. Если на "Мисс мира" попадёт красавица с сомнительным прошлым, это дискредитирует всю страну, говорит Вероника.

Она подтвердила, что проблемы с поиском достойных конкурса девушек есть. Но уточнила, что вопрос преувеличен СМИ. Несмотря на то что сейчас многие девушки в погоне за идеальной внешностью прибегают к хирургическим вмешательствам, 25 участниц всё же удастся найти, считает директор, отметив, что кастинги на участие в конкурсе "Мисс Украина" продлятся до конца лета.

"Наша Украина богата красавицами, и это только вопрос времени. Мы планируем искать их в соцсетях, в университетах и на региональных кастингах", — заявила Вероника Щипцова.

По её словам, международные конкурсы всегда требовали от участниц только натуральной красоты без имплантатов и инъекций, какими были все предыдущие участницы. Щипцова подчеркнула, что в этом году организаторы акцентировали внимание на том, что "сделанная внешность" стала проблемой. При этом не только для участия в конкурсе, но и в общественной жизни в целом.