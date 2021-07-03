На Гаити шесть человек погибло при крушении самолёта

Легкомоторный самолёт разбился к югу от города Порт-о-Пренс — столицы Гаити. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало бывшему депутату парламента.

Как сообщает Gazette Haiti, по данным Национального управления гражданской авиации (NCAO), самолёт вылетел из городского аэропорта 2 июля в 18:57 по местному времени и должен был прибыть в Жакмель (южное побережье Гаити) примерно через час.

"Самолёт с шестью людьми на борту разбился по пути", — сказано в сообщении NCAO.

Известно, что среди погибших — двое граждан Доминиканской Республики. Властями начато расследование всех обстоятельств трагедии. Как сообщается, маршрут из Порта-о-Пренса в южную половину Гаити частным авиатранспортом всё более популярен среди состоятельных граждан.